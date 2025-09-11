Cumbre urgente de países árabes e islámicos en Doha: se definirá la respuesta a Israel

Según informó la Agencia de Noticias Internacional AhlulBayt (ABNA), Qatar será sede el próximo domingo y lunes de la próxima semana de una cumbre urgente de países árabes e islámicos con el objetivo de analizar el ataque de Israel a Doha.

De acuerdo con esto, la agencia oficial de noticias de Qatar anunció que la capital del país será sede de esta reunión extraordinaria el domingo y lunes.

El principal punto en la agenda de esta cumbre es examinar el reciente ataque del régimen israelí a Qatar.

Esto ocurre mientras que Israel atacó el martes la residencia de varios funcionarios de Hamás en Doha.