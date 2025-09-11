Médicos de Gaza desafían la orden israelí: “Nos quedamos con los pacientes”

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), La ciudad de Gaza se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria. Israel ha dado la orden de evacuar a más de un millón de habitantes hacia el sur, pero muchos no saben adónde ir y no existe un lugar seguro para refugiarse. Esta incertidumbre ha generado miedo y caos entre la población, con algunos quedándose en sus hogares por temor a los ataques y otros desplazándose desesperadamente hacia el sur.

En medio de esta crisis, los médicos del hospital Al Shifa han declarado que no abandonarán a sus pacientes. Mohammad Abu Salmia, director del hospital, afirmó: “Nos quedaremos con los heridos”. El centro, con capacidad para 402 camas, actualmente alberga a un número mucho mayor de pacientes, incluyendo más de 50 personas con ventilación mecánica, 80 bebés en incubadoras y 350 pacientes en diálisis. Trasladar a estos pacientes al sur es imposible y pone en riesgo sus vidas.

El Ministerio de Salud de Gaza ha emitido un llamado urgente a la comunidad internacional para garantizar la protección de los hospitales y del personal médico. Muneer al-Boursh, director general del ministerio, subrayó: “No abandonaremos nuestra tierra. Pedimos protección inmediata”.

Mientras tanto, los ataques israelíes continúan sobre edificios residenciales y centros sanitarios, causando víctimas y heridos. En las últimas 24 horas, cinco personas más han muerto por hambre, elevando a 404 el total de fallecidos por desnutrición desde octubre de 2023.

Los profesionales de la salud trabajan en condiciones extremas, entre la escasez de suministros, la saturación de los hospitales y los ataques constantes. Han pedido corredores humanitarios seguros y protección internacional para poder seguir atendiendo a los pacientes, advirtiendo que sin estas medidas, la vida de miles de personas corre un peligro inminente.