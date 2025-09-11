Irán condena el “ataque terrorista” de Israel que asesinó a periodistas en Yemen

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha condenado enérgicamente un “ataque terrorista” de Israel contra dos edificios de medios en Saná, Yemen, que resultó en la muerte de varios periodistas y civiles yemeníes.

En un comunicado publicado la noche del miércoles, el ministerio instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para detener los “crímenes de guerra y la agresión” de Israel.

El ministerio denunció los ataques como parte de un patrón más amplio de agresiones contra infraestructuras civiles y áreas residenciales, afirmando que el incidente violó los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

“Los ataques repetidos del régimen sionista contra países de la región, junto con el genocidio y la matanza de inocentes en la Palestina ocupada, han erosionado peligrosamente el consenso legal y moral global”, decía el comunicado.

Varios periodistas fueron asesinados en un ataque israelí contra las oficinas del medio 26 September y del periódico Al-Yaman el miércoles.