La Asamblea General de la ONU aprueba resolución sobre el establecimiento de un Estado palestino

La Asamblea General de la ONU aprobó de manera abrumadora un proyecto de resolución propuesto por Francia y Arabia Saudita, que respalda la resolución pacífica del conflicto palestino y la implementación de la solución de dos Estados.

La resolución, propuesta por Francia y Arabia Saudita, se denominó Declaración de Nueva York sobre la resolución pacífica del conflicto palestino y la implementación de la solución de dos Estados.

Fue aprobada el viernes con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.

La votación se llevó a cabo antes de la próxima cumbre de la Asamblea General de la ONU, que será copresidida por Riad y París, y está programada para el 22 de septiembre en Nueva York. Se espera que en la cumbre el presidente francés Emmanuel Macron reconozca formalmente al Estado de Palestina.

A través de esta resolución, la Asamblea General de la ONU respaldó la Declaración de Nueva York, que establece “medidas concretas, con plazos definidos e irreversibles” hacia una solución de dos Estados entre el régimen israelí y Palestina, de cara a la reunión de líderes mundiales.

La Declaración de Nueva York, de siete páginas, es el resultado de una conferencia internacional celebrada en las Naciones Unidas en julio, organizada por Arabia Saudita y Francia, centrada en resolver el conflicto de décadas. Estados Unidos y el régimen israelí boicotearon el evento.

