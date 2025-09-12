  1. página de inicio
La Asamblea General de la ONU aprueba resolución sobre el establecimiento de un Estado palestino

13 septiembre 2025 - 02:38
fuente: mehr
La Asamblea General de la ONU aprobó de manera abrumadora un proyecto de resolución propuesto por Francia y Arabia Saudita, que respalda la resolución pacífica del conflicto palestino y la implementación de la solución de dos Estados.

La resolución, propuesta por Francia y Arabia Saudita, se denominó Declaración de Nueva York sobre la resolución pacífica del conflicto palestino y la implementación de la solución de dos Estados.

Fue aprobada el viernes con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.

La votación se llevó a cabo antes de la próxima cumbre de la Asamblea General de la ONU, que será copresidida por Riad y París, y está programada para el 22 de septiembre en Nueva York. Se espera que en la cumbre el presidente francés Emmanuel Macron reconozca formalmente al Estado de Palestina.

A través de esta resolución, la Asamblea General de la ONU respaldó la Declaración de Nueva York, que establece “medidas concretas, con plazos definidos e irreversibles” hacia una solución de dos Estados entre el régimen israelí y Palestina, de cara a la reunión de líderes mundiales.

La Declaración de Nueva York, de siete páginas, es el resultado de una conferencia internacional celebrada en las Naciones Unidas en julio, organizada por Arabia Saudita y Francia, centrada en resolver el conflicto de décadas. Estados Unidos y el régimen israelí boicotearon el evento.
 

