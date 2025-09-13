Sheikh Zakzaky advierte sobre campañas contra países musulmanes y llama a la unidad

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el líder del Movimiento Islámico en Nigeria, el sayed Ibraheem Zakzaky, pronunció este miércoles en Abuya la conferencia de clausura del programa de la Semana de la Unidad.

De acuerdo con el «Sitio Web Oficial del Movimiento Islámico en Nigeria», el líder intervino en el acto desde Irán a través de internet. En su mensaje felicitó a la Umma musulmana con motivo del bendito aniversario del nacimiento del mejor de la humanidad, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Alá sean con él y con su pura progenie).

Al describir el mes del nacimiento del Santo Profeta (PB) como un período de unidad de la Umma, señaló:

«Los enemigos no ocultaron su enemistad hacia los musulmanes; declararon abiertamente que no tienen enemigos excepto los musulmanes. Los enemigos del islam emprendieron la destrucción de países musulmanes como Libia, que lograron arruinar; Sudán, que actualmente atraviesa una crisis. También destruyeron Siria, Afganistán e Irak. Y ahora, el siguiente objetivo es Irán».

El líder añadió: «Este es el momento adecuado para que los musulmanes se unan por voluntad propia, sin permitir que los enemigos del islam nos enfrenten entre nosotros; la unidad es un mandato de Alá. Aférrense todos a la cuerda de Alá y no se dividan…».

Asimismo, subrayó que la desunión está prohibida en el islam debido a sus graves consecuencias.

Durante los cinco días de conferencias, eruditos de diferentes escuelas de pensamiento ofrecieron ponencias sobre temas relacionados con la unidad de la Umma musulmana.

