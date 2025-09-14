Hezbolá: El desarme de la resistencia es la implementación del proyecto del régimen sionista

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el representante de Hezbolá en el Parlamento libanés advirtió que cualquier intento de desarmar a los grupos de resistencia en Líbano equivaldría a eliminar la capacidad defensiva del país y abriría el camino a una nueva invasión terrestre, siendo parte del proyecto expansionista del régimen sionista en la región.

Hassan Ezzedine, haciendo referencia a la experiencia de 2017, señaló que el Ejército libanés se ha beneficiado de las capacidades de la resistencia para enfrentarse a grupos takfiríes, los cuales, según él, representan una amenaza existencial y son la otra cara del enemigo sionista.

Agregó: “El debate sobre el desarme de la resistencia constituye un peligroso intento de privar a Líbano de su capacidad de defensa. La ecuación es clara: desarme significa una nueva invasión terrestre, y esta invasión es concebible dentro del marco del proyecto expansionista del régimen sionista; lo mismo que ocurrió en Siria.”

Ezzedine enfatizó que estas armas no son simplemente un depósito en manos de la dirección de Hezbolá, sino un legado confiado a la mayoría del pueblo libanés, y que los libaneses no están dispuestos a entregarlo, ya que lo consideran una garantía para la preservación de Líbano, su unidad y su soberanía.

