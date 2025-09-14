Europa y su doble moral ante Israel

Europa anuncia con ruido mediático su intención de suspender parcialmente el acuerdo con Israel. Parcialmente, como si el genocidio pudiera medirse en porcentajes, como si la ocupación pudiera aceptarse a medias y como si la sangre palestina valiera menos que la de otros pueblos.



El cinismo europeo queda al descubierto: aplican bloqueos totales a otros países, promueven sanciones devastadoras contra naciones que no se alinean a sus intereses, pero con Israel el cálculo es distinto. Temen incomodar a Tel Aviv, temen perder sus relaciones comerciales, temen enfrentarse a Estados Unidos. Y en esa cobardía, convierten la justicia en un espectáculo.



Una suspensión parcial no es justicia, es complicidad maquillada. Europa sabe que cada día en Gaza mueren niños bajo las bombas, que Cisjordania vive un régimen de apartheid, que Jerusalén es ocupada casa por casa. Y aun así, se permiten anunciar medidas tibias que solo buscan limpiar su imagen ante la opinión pública.



El pueblo palestino no necesita gestos vacíos ni diplomacia hipócrita. Necesita acciones concretas, sanciones reales, boicot total a un régimen que ha hecho del crimen su política de Estado. Mientras Europa siga midiendo la justicia con doble rasero, su discurso de derechos humanos será nada más que propaganda hueca.





Fuente: Editorial de la Unión Palestina de América Latina - UPAL.