Maduro: Venezuela está lista para defenderse ante las acciones provocadoras de EE.UU.

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Caracas – Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció este lunes en una rueda de prensa en Caracas las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, considerándolas parte de un plan agresivo para justificar una intervención en Venezuela. Maduro señaló el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear estadounidense cerca de las aguas venezolanas, describiendo estas maniobras como un intento de derrocar al gobierno de Caracas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

El mandatario anunció que Venezuela ha movilizado 2,5 millones de efectivos militares y milicianos, listos para defender la independencia y la paz del país. Además, hizo referencia a un reciente ataque estadounidense contra una embarcación venezolana en aguas internacionales, que según las autoridades de EE.UU. transportaba drogas. Maduro rechazó estas acusaciones, calificándolas de “una historia fabricada” para justificar una agresión militar.

El presidente venezolano también criticó la inspección por parte de fuerzas estadounidenses de un barco pesquero venezolano, un acto que describió como “provocador”, y advirtió que su país responderá con firmeza ante cualquier agresión. Asimismo, instó a los países de la región a unirse frente a lo que denominó “planes imperialistas” de Estados Unidos y propuso la celebración de una cumbre por la paz en el Caribe.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos sostiene que estas operaciones tienen como objetivo combatir el narcotráfico. Sin embargo, Caracas considera que dichas afirmaciones son una cortina de humo para encubrir objetivos políticos y económicos, como el control de los recursos de petróleo y gas de Venezuela.