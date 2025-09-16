Manifestación del pueblo venezolano en apoyo a Palestina y condena del genocidio en Gaza

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), La manifestación contó con una amplia participación del pueblo venezolano, que mostró su solidaridad con la población palestina a través de pancartas y discursos. Los organizadores condenaron el genocidio en Palestina y rechazaron enérgicamente las políticas y amenazas del gobierno de Donald Trump respecto a una posible intervención en territorio venezolano.

Los participantes enfatizaron que continuarán las acciones de calle en solidaridad con el pueblo palestino y destacaron los valores humanistas y de solidaridad del pueblo venezolano.

Este evento forma parte de los esfuerzos continuos del pueblo venezolano para concienciar sobre la crítica situación en Gaza y defender los derechos de los pueblos y su soberanía nacional.