Ataque del régimen sionista contra el puerto de Al Hudayda en Yemen / Intento de paralizar sus operaciones

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), los medios de comunicación reportaron este martes ataques aéreos de cazas del régimen sionista contra el puerto de Al Hudayda, en el oeste de Yemen.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, declaró que los sistemas de defensa aérea del ejército yemení estaban enfrentando a los aviones de combate enemigos.

Medios yemeníes señalaron que los cazas del régimen sionista llevaron a cabo 12 bombardeos aéreos contra dicho puerto.

Una fuente militar israelí declaró al canal 13 de la televisión de ese régimen que el objetivo del ataque era golpear los muelles del puerto, con la intención de prolongar el bloqueo marítimo que en los últimos meses han impuesto contra los hutíes (Ansarolá) e impedir los esfuerzos de reconstrucción del puerto.

Asimismo, otra fuente israelí señaló al canal 12 de televisión que la finalidad del ataque era paralizar completamente el funcionamiento del puerto.

Todo esto ocurre mientras el ejército yemení, mediante sus ataques con misiles y drones, ha obligado al cierre del puerto de Eilat en los territorios ocupados.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen añadió que «la defensa aérea del ejército yemení provocó una fuerte perturbación y confusión en los aviones enemigos, lo que obligó a algunas de sus formaciones de combate a abandonar el espacio aéreo yemení antes de ejecutar los ataques, frustrando así su ingreso en el interior del territorio de Yemen».