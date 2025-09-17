Zarpe simbólico del navío “Omar al-Mukhtar” desde Libia en desafío al bloqueo impuesto a Gaza

Según la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el barco «Omar al-Mukhtar» zarpó hoy desde el puerto de Trípoli, capital de Libia, con el propósito de unirse a la Flotilla Internacional de la Resistencia y expresar su apoyo al pueblo de Gaza. Antes de la partida, se llevó a cabo una concentración simbólica frente al puerto en solidaridad con Gaza.

Omar al-Hassi, ex primer ministro de Libia que participa en la misión, afirmó en un discurso: «Nuestro objetivo es romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. Esta flota no representa a ningún gobierno, partido o grupo, sino que constituye un acto puramente humanitario destinado a hacer llegar ayuda a la población sometida al asedio».

Según al-Hassi, el «Omar al-Mukhtar» transporta a 15 activistas de distintas nacionalidades, entre ellas Reino Unido, Canadá y Escocia, mientras que el resto de los integrantes son libios. El barco lleva medicamentos, alimentos, ropa infantil y material sanitario.

Riyad al-Saqi, uno de los organizadores libios de la flotilla, declaró que esta misión simbólica tardará entre siete y diez días en llegar a Gaza. Subrayó que la iniciativa busca poner fin al bloqueo sobre el pueblo gazatí y aliviar la carga de vergüenza y responsabilidad moral que pesa sobre la conciencia internacional.

Cabe señalar que la Flotilla Internacional de la Resistencia está integrada por coaliciones como la «Flotilla de la Libertad», el «Movimiento Global por Gaza», la «Caravana Magrebí de la Resistencia» y la organización malasia «Resistencia Nusantara». Con la participación de activistas de unos 50 países, esta flota se considera la mayor acción marítima de solidaridad con Gaza realizada hasta ahora.