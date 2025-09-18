Llamado de Hamás a jornadas de indignación mundial contra los ocupantes y a ampliar el apoyo a Gaza

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el movimiento Hamás de Palestina hizo hoy jueves un llamado para expandir y fortalecer los movimientos globales de apoyo a Gaza.

En su comunicado, Hamás declaró que solicita la continuación y el fortalecimiento del movimiento mundial en solidaridad con Gaza, en condena de las agresiones de los ocupantes y de los crímenes de genocidio y hambre cometidos contra más de 2 millones de personas en la Franja de Gaza, así como en respuesta a la intensificación de los crímenes brutales del régimen israelí, evidenciados por la destrucción de torres y edificios en la ciudad de Gaza, los bombardeos incesantes y el desplazamiento forzado de la población.

En el comunicado se indicó: “Que el próximo viernes, sábado y domingo —19, 20 y 21 de septiembre— sean días de marchas de indignación contra los ocupantes y sus partidarios, un grito frente al silencio e inacción internacional y una voz unificada para detener las agresiones, abrir los pasos fronterizos y romper el asedio”.

El movimiento enfatizó que solicita a las conciencias despiertas y a todos los defensores de la libertad en todo el mundo que:

Intensifiquen la movilización popular a través de marchas y manifestaciones en ciudades y capitales de todo el mundo, rechazando y condenando las agresiones, los crímenes de genocidio y los desplazamientos forzados, en solidaridad con el pueblo palestino y en protesta contra el apoyo de Estados Unidos al régimen ocupante y la complicidad internacional con este. Participen activamente en las marchas de indignación frente a las embajadas del régimen israelí y de Estados Unidos, así como de los países que apoyan al régimen ocupante, para denunciar los crímenes de genocidio y hambre de este régimen contra civiles en la Franja de Gaza y defender los derechos del pueblo palestino a la libertad e independencia. Activen herramientas de presión pública, estudiantil, sindical y parlamentaria para detener el genocidio y los desplazamientos forzados de los habitantes de Gaza, y exijan la apertura de los pasos fronterizos y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja. Movilicen todos los recursos para apoyar la Flota Global de la Resistencia que se dirige hacia Gaza, reconozcan la labor humanitaria de esta caravana, la protejan hasta su llegada a la Franja y adviertan a los ocupantes sobre cualquier intento de atacarla.

Hamás indicó que los próximos días deben marcar una nueva fase de intensificación continua del movimiento global contra las agresiones del régimen israelí, una voz mundial fuerte contra las matanzas, bombardeos, genocidio y hambre, desplazamientos forzados, destrucción de torres y edificios en Gaza y los bombardeos incesantes y brutales. Instó a unir los esfuerzos hasta detener las agresiones, levantar el asedio y reabrir los pasos fronterizos hacia Gaza.