Los pueblos europeos respaldan la causa justa de Palestina, mientras Israel tacha de corrupto y antisemita a todo opositor al régimen

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el Gobierno de España y el primer ministro Pedro Sánchez han adoptado recientemente posiciones firmes en apoyo a Palestina y a la población de Gaza, lo que provocó una dura reacción de las autoridades israelíes, en especial del ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, contra Sánchez y su Ejecutivo. En respuesta, Madrid convocó al encargado de negocios de Israel para expresar oficialmente su protesta.

En una entrevista con ABNA, el analista internacional **Dr. Firas Alcharani** valoró las medidas tomadas por España en respaldo al pueblo palestino y en rechazo al régimen sionista. “Se han dado pasos importantes, pero no son suficientes. La gente de Gaza necesita un apoyo mucho mayor. Aun así, estas decisiones tienen un peso relevante en la postura de Europa. España, Irlanda y Eslovenia son algunos de los países que han modificado su política hacia Israel. Son gestos significativos, pero claramente insuficientes: es necesario un movimiento más decidido”, afirmó.

Sobre las críticas de Sa’ar a Sánchez, Alcharani señaló: “Es natural que Israel acuse de corrupción o antisemitismo a cualquier persona, institución o país que se enfrente al terrorismo y a la arrogancia de este régimen”.

En cuanto a la citación del diplomático israelí en Madrid, destacó: “Se trata de un paso muy importante, que aumenta la presión sobre la postura europea y sobre los medios occidentales, además de reforzar la exigencia de que Israel rinda cuentas por los crímenes que comete”.

El analista de origen sirio advirtió también que, en líneas generales, la política y la economía europeas siguen respondiendo a los intereses de Israel, pese a que la mayoría de los pueblos del continente apoyan la causa justa de Palestina. “No hay una posición unificada en Europa y las herramientas de presión son limitadas. La postura de Estados Unidos no ha cambiado ni cambiará. El eje sionista-estadounidense es uno solo, y utiliza palancas de presión sobre Europa para garantizar el respaldo a Israel”, explicó.

Respecto a las posibles consecuencias del apoyo de Sánchez a Palestina, Alcharani aseguró: “Habrá sin duda presiones y represalias contra Sánchez y su partido, provenientes del Mossad y de la CIA, incluso con la amenaza de destituirlo. Ya desde el mes pasado reactivaron un caso de corrupción que había sido archivado durante años por la policía anticorrupción y ahora lo han vuelto a poner en circulación”.

