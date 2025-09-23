Luiz Inácio Lula da Silva en la ONU: «Nada justifica la muerte de niños»

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), al inicio de la sesión, Lula felicitó al presidente francés Emmanuel Macron y al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por su liderazgo en el encuentro y recordó que la idea de crear dos Estados surgió en 1947, cuando la ONU aprobó el plan de partición presentado por el diplomático brasileño Oswaldo Aranha. «En aquella ocasión nació la perspectiva de dos Estados, pero solo uno se materializó», lamentó.

Críticas a Israel y al bloqueo de la ONU

En su intervención, el presidente brasileño condenó la ocupación de los territorios palestinos y afirmó que la comunidad internacional no puede ignorar la limpieza étnica en curso. «¿Cómo podemos hablar de territorio ante una ocupación ilegal que se expande con cada nuevo asentamiento? ¿Cómo mantener a una población ante la limpieza étnica que estamos presenciando en tiempo real?», se preguntó.

Para Lula, el conflicto es «el símbolo más grande de los obstáculos que afronta el multilateralismo» y la tiranía del veto en el Consejo de Seguridad mina la propia razón de ser de la ONU. «Además, va contra su vocación universal al bloquear la admisión como miembro pleno de un Estado cuya creación deriva de la propia autoridad de la Asamblea General», añadió.

Genocidio en Gaza

Lula calificó de inaceptables los actos terroristas cometidos por Hamás, pero subrayó que no existen excusas para la reacción desproporcionada de Israel. «El derecho a la defensa no autoriza la matanza indiscriminada de civiles. Nada justifica la muerte de niños. Nada justifica la destrucción del 90% de las viviendas palestinas. Nada justifica usar el hambre como arma de guerra, ni disparar contra personas hambrientas que buscan ayuda», denunció.

Reforzó además: «Lo que está ocurriendo en Gaza no es solo la aniquilación del pueblo palestino, sino un intento de destruir sus sueños de nación».

El presidente llamó la atención sobre la crisis humanitaria: a su juicio, más de medio millón de palestinos no disponen de alimentos suficientes, una cifra superior a la población de ciudades como Miami o Tel Aviv. «El hambre no solo ataca el cuerpo; también destroza el alma», criticó.

Lula recordó que Brasil reconoce oficialmente al Estado palestino desde 2010, durante su segundo mandato, dentro de las fronteras de 1967, lo que incluye la Franja de Gaza y Cisjordania.

En los últimos meses, este movimiento ha cobrado impulso en todo el mundo: Canadá y el Reino Unido figuran entre los más recientes en reconocer oficialmente al Estado palestino, sumándose a más de 140 países que ya habían tomado esa decisión. El gesto fue considerado simbólico al tratarse de las dos primeras naciones del G7 en adoptar la medida, junto a otros gobiernos europeos como España, Irlanda, Noruega, Eslovenia y, recientemente, Portugal. Hoy, aproximadamente el 80% de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen formalmente al Estado palestino.

Reforma del multilateralismo

Ante la pasividad del Consejo de Seguridad, Lula defendió que la Asamblea General asuma responsabilidades y respaldó la creación de un órgano inspirado en el Comité Especial contra el Apartheid, que jugó un papel clave en la caída del régimen racista en Sudáfrica.

«Reafirmar el diálogo y el derecho a la autodeterminación de Palestina es un acto de justicia y un paso esencial para restituir la fuerza del multilateralismo y recuperar nuestro sentido colectivo de humanidad», concluyó, mostrando una vez más su capacidad para buscar soluciones centradas en la escucha y la paz.