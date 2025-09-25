Inauguran la Séptima Feria Internacional del Libro Infantil de Karbala

Con amplia participación internacional, el Secretario General del Santo Santuario de Imam Husáin (la paz sea con él) inauguró la 7ª Feria Internacional del Libro Infantil de Karbala.

Este evento, dedicado a enriquecer la literatura infantil y fomentar la conciencia cultural, presenta una diversa colección de publicaciones y materiales educativos provenientes de editoriales locales, regionales e internacionales. La feria tiene como objetivo promover el amor por la lectura entre los niños y facilitar el acceso a libros de alta calidad que respalden el aprendizaje y la creatividad.

Esta iniciativa cultural anual refleja el compromiso constante del Santo Santuario de Imam Husáin (la paz sea con él) con la promoción del conocimiento, la formación de las futuras generaciones y el fortalecimiento del diálogo cultural a través de la literatura.