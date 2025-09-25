Protesta en Berlín contra el suministro de armas a Israel

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), Berlín – 23 de septiembre de 2025 — Centenares de activistas palestinos, árabes y alemanes se congregaron frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, organizados por el Comité Nacional Palestino Unificado. La protesta coincidió con la Asamblea General de la ONU y buscó enviar un mensaje claro al Gobierno alemán: detener el suministro de armas a Israel y asumir responsabilidad por los crímenes cometidos contra los pueblos palestino, sirio y libanés.

Durante la concentración, se denunciaron los ataques en Gaza, Siria y el sur del Líbano, y se consideró que estos actos constituyen una cadena de agresión internacional. El Comité entregó una carta oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores con demandas clave, incluyendo la apertura inmediata de pasos fronterizos para ayuda humanitaria, el reconocimiento del Estado palestino con Jerusalén como capital y el apoyo al derecho de retorno de los refugiados palestinos.

La manifestación concluyó con consignas como: «¡Libertad para Palestina!» y «¡Alto al genocidio!», reafirmando el compromiso de continuar la lucha política y mediática contra la ocupación.

Fuente de la noticia: Republic of Palestine