Énfasis de Abdul Latif Rashid y Pezeshkian en la importancia de fortalecer las relaciones entre Irak e Irán

Según informó la Agencia de Noticias Internacional AhlulBayt (ABNA), Abdul Latif Rashid, presidente de Irak, y Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, se reunieron en Nueva York. Ambas partes examinaron las relaciones bilaterales, además de los acontecimientos generales en la región.

El presidente de Irak destacó la importancia de fortalecer las relaciones entre Irak e Irán, haciendo referencia a los lazos históricos, sociales y geográficos entre las dos naciones amigas.

Rashid, en relación con la situación regional, señaló la necesidad de una cooperación internacional seria y efectiva para detener las guerras y conflictos, especialmente los ataques injustos contra la Franja de Gaza, y acelerar el rescate del pueblo palestino, que enfrenta una amplia tragedia humanitaria que incluye a mujeres y niños, además de poner fin a las repetidas agresiones contra los países de la región, las cuales buscan desestabilizarla.

Por su parte, el presidente de Irán subrayó el compromiso de su país con el establecimiento de una cooperación sólida con Irak en diversos ámbitos.

Asimismo, expresó su acuerdo con las propuestas de Rashid sobre la necesidad de detener las guerras y conflictos en la región y establecer estabilidad en la misma.