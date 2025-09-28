Sheikh Al-Khatib: La resistencia contra Israel es una batalla civilizatoria

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Sheikh Ali Al-Khatib, vicepresidente del Consejo Supremo Islámico shií de Líbano, destacó que la lucha contra el régimen sionista es una batalla civilizatoria e integral, subrayando que la resistencia no ha sido ni será derrotada.

Refiriéndose a los últimos acontecimientos, Sheikh Al-Khatib afirmó que, a pesar de la diversidad sectaria y religiosa de Líbano, su sociedad permanece unida frente al enemigo israelí, que busca socavar la soberanía y la existencia del país. Señaló que los combatientes de la resistencia han impedido que el régimen sionista alcanzara sus objetivos o avanzara sobre suelo libanés, agregando que las decisiones militares y políticas de Israel han fracasado ante la resistencia firme.

Criticó los intentos internos y externos de debilitar la resistencia, señalando que la dependencia del apoyo estadounidense o diplomático ha resultado infructuosa, mientras que el verdadero peligro para el mundo árabe proviene de Israel y sus patrocinadores.

Al-Khatib enfatizó que la agresión continua contra Gaza refleja el verdadero rostro de la civilización occidental, subrayando que la confrontación no se limita a territorio o intereses, sino que es una lucha por valores, cultura e identidad. Concluyó afirmando que las futuras generaciones, formadas en la cultura de la resistencia, continuarán defendiendo la dignidad de Líbano, Palestina y toda la Ummah.