Ayatollah Fazel Lankarani: Nasrallah dedicó su vida a defender la dignidad humana

Agencia de Noticias AhlulBayt: Un miembro de la Sociedad de Profesores de Seminarios de Qom ha elogiado al líder fallecido del movimiento de resistencia Hezbollah como una perfecta manifestación de un guerrero piadoso que dedicó su vida a defender la dignidad humana.

El Ayatollah Mohammad Javad Fazel Lankarani hizo estas declaraciones en una ceremonia para conmemorar al difunto líder del movimiento de resistencia Hezbollah, realizada en el primer aniversario de su martirio en Irán. El profesor de estudios teológicos, refiriéndose a la distinguida posición del Mártir Nasrallah, afirmó: "El líder de la resistencia, en todos los aspectos de su vida, buscó una obediencia pura a Dios Todopoderoso, al Santo Profeta (la paz sea con él) y a los Imames infalibles (la paz sea con ellos)."

El alto clérigo continuó: "El Mártir Nasrallah fue, en el sentido más verdadero de la palabra, un ejemplo perfecto de un guerrero leal y fiel que dedicó toda su vida a defender el Islam, la dignidad humana y el honor de la nación islámica. Bajo su liderazgo, la resistencia islámica logró desempeñar un papel decisivo contra el régimen sionista y sus partidarios, y hoy su sangre es un faro brillante para continuar por este camino."

El Ayatollah Fazel Lankarani concluyó: "El recuerdo y el nombre del líder de los mártires de la resistencia permanecerán eternos no solo en Líbano, sino en todo el mundo islámico, y las generaciones futuras deben seguir su camino."