Aniversario del nacimiento del honorable Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él)

El Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él), el undécimo Imam sagrado de los chiíes

Nombre: Hasan

Título: Al-Askari

Kunya: Abu Muhammad

Nacimiento: En Medina, el lunes 8 de Rabi' al-Thani del año 232 de la Hégira.

Nombre del padre: Imam Ali un-Naqi al-Hadi (la paz sea con él)

Nombre de la madre: Saleel

Martirio: A la edad de 28 años en Samarra (Irak), el viernes 8 de Rabi' al-Awwal del año 260 de la Hégira, envenenado por Mo'tamad, el califa abasí.

Sepultura: En Samarra (Irak).





El Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él) fue nacido en Medina, el octavo día del mes de Rabi' al-Thani, en el año 232 de la Hégira. Fue llamado 'al-Askari' en referencia al distrito de Askar en la ciudad de Samarra, donde él (el Imam) y su padre, el Imam Ali un-Naqi al-Hadi (la paz sea con él), fueron encarcelados por los califas abasíes.

El santo Imam (la paz sea con él) nació y creció bajo el cuidado de su padre, el Imam Ali al-Hadi (la paz sea con él), quien era conocido por su conocimiento divinamente inspirado, su lucha santa (Yihad) y sus buenas acciones, y de él aprendió las mejores virtudes morales, la abundancia del conocimiento, el espíritu de la fe y las nobles cualidades de los Ahlul-Bayt (la paz sea con ellos).

En verdad, él (el santo Imam) (la paz sea con él) acompañó a su santo padre y vivió con él durante más de veintitrés años, tiempo durante el cual comprendió las ciencias de los descendientes del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y aprendió la herencia del liderazgo divino. Era semejante a sus padres en los campos del conocimiento, las buenas acciones, el yihad y el llamado a la reforma en la comunidad de su santo abuelo, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Se han transmitido varias narraciones acerca del liderazgo del Imam al-Askari (la paz sea con él), y la cuestión de su liderazgo apareció durante el período de su santo padre, el Imam Ali al-Hadi (la paz sea con él).

El Sheikh Mufid narró lo siguiente:

"De la autoridad de Abu Bakr Fahfaki, quien dijo: 'Abul-Hasan (al-Hadi), la paz sea con él, me escribió: 'Abu Muhammad, mi hijo, es el más sólido de la familia de Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) en excelencia y el más firme en pruebas. Es el mayor de mis hijos (vivos). Él es el sucesor. A él llegan los lazos del liderazgo (Imamato) y nuestras leyes. Todo lo que solías preguntarme, pregúntaselo a él. Con él encontrarás lo que necesites.'"

Tras su reverendo padre, el santo Imam (la paz sea con él) asumió la tarea del liderazgo "Imamato". Su sucesión duró aproximadamente seis años, durante los cuales llevó a cabo diferentes tipos de responsabilidades políticas y académicas, como lo hicieron sus antepasados divinamente designados, de manera precisa y eficiente.

El Noble Carácter del Imam al-Askari (la paz sea con él)

En verdad, el Imam al-Askari (la paz sea con él), al igual que sus nobles padres, fue un destacado erudito y un Imam que nadie podía ignorar. Él (la paz sea con él) fue el jefe de los eruditos religiosos, un ideal para los adoradores, un líder en política y oposición, y hacia quien los corazones de la gente se inclinaban con amor y respeto.

A pesar de la existencia del brutal terrorismo del gobierno abasí, su hostilidad política hacia los Ahlul-Bayt (la paz sea con ellos), la persecución continua de las autoridades contra él y sus seguidores, y el encarcelamiento en prisiones y cárceles, los califas de su tiempo no pudieron ocultar su personalidad ni debilitar su papel científico y político ni su estatus social. Así, la autoridad espiritual del santo Imam (la paz sea con él) se impuso sobre los gobernantes y los oponentes de su tiempo.

Ahmad bin Abdulla bin Khaqan, siendo un opositor del Imam al-Askari (la paz sea con él), narró una descripción completa sobre su estatus social y político:

Ibn Shahr Ashub dijo:

"Hussein bin Muhammad Ash'ari y Muhammad bin Ali dijeron: Durante su asamblea un día se mencionaron los chiítas y sus creencias. Ahmad bin Abdulla bin Khaqan estaba a cargo de las propiedades y el impuesto sobre la tierra en Qom. Era un enemigo severo de los descendientes de Ali bin Abi-Talib (la paz sea con él), quien dijo: 'No había visto a un hombre de los Sayyids como al-Hassan bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Reza (la paz sea con él). Una vez, el sirviente del Imam visitó a mi padre y dijo: Abu Muhammad bin al-Rida está de pie en la puerta. Por lo tanto, le permitió entrar y lo recibió con gran respeto.

Luego, el Califa le hizo sentarse en su oratorio (lugar de oración) y comenzó a hablar con él y pidió sacrificarse por el Imam.

Cuando el Imam quiso irse, él (mi padre) se despidió de él. Luego, le pregunté a mi padre sobre él (el Imam) y respondió: '¡Hijo mío! Este es el Imam (líder) de los chiítas y si el cargo de liderazgo fuera arrebatado de nuestros califas, es decir, la familia de al-Abbas, nadie entre la familia de Bani Hashim sería más digno de ello que él (el Imam) debido a su gran mérito, su autocontrol, su modestia, su ayuno, su oración, su ascetismo, su devoción (a Allah) y todas sus altas virtudes y su rectitud.' En verdad, siempre pregunté por él, lo glorificaron y mencionaron sus carismas. Añadió diciendo: 'Nunca he visto a nadie con más abundancia en conocimiento y modales, ni más dulce en lengua que Hassan al-Askari (la paz sea con él).'

Debido al gran estatus del santo Imam, su posición política y su liderazgo en la cima de la oposición política en ese momento, las autoridades de entonces no solo lo pusieron bajo arresto domiciliario, sino que también lo obligaron a presentarse en la oficina del califato los lunes y jueves de cada semana en la ciudad de Samarra, la capital de la guarnición militar de la administración abasí.

En este sentido, uno de los compañeros del santo Imam (la paz sea con él) dijo:

"Realizamos una reunión en el distrito de 'al-Askar', luego esperamos el día en que Abu Muhammad (el santo Imam) pasaría, pero él (la paz sea con él) envió una carta en la que escribió lo siguiente: 'Nadie debe saludarme, ni referirse a mí con la mano ni con gestos, porque no estarían seguros.'"

La gran posición del Imam (la paz sea con él) puede mostrarse mediante el siguiente documento histórico en el que describe las condiciones de la gente durante el martirio del santo Imam:

"Cuando se difundió la noticia de su martirio (del santo Imam), Samarra se convirtió en un alboroto. Los mercados quedaron vacíos. Los Bani (la familia) Hashim, los líderes militares, los secretarios, los jueces, los atestiguadores y el resto de la gente acudieron a su funeral. Ese día, Samarra parecía el (día de la) Resurrección."

Su adoración:

La historia está repleta de noticias y narraciones que hablan sobre la adoración y piedad del santo Imam. Entre ellas están:

1. Muhammad Shakiri dijo: Él [el santo Imam (la paz sea con él)] solía sentarse en su nicho de oración (mihrab) y comenzar a postrarse, luego, me dormí. Cuando desperté, lo vi aún postrado (Sajdah).

2. Kulaini, citando otra narración que hablaba sobre la adoración y piedad del santo Imam y cómo pasó su tiempo en la prisión abasí en Samarra alabando, adorando y dedicándose a Allah, el Todopoderoso, hasta el punto de que incluso tuvo un impacto en su propio carcelero, dijo:

"Los abasíes fueron a Salih bin Wasif cuando Abu Muhammad (Imam Hasan al-Askari, la paz sea con él) estaba encarcelado. Le dijeron: 'Sé duro con él. No le des ninguna facilidad.' '¿Qué puedo hacer con él?' preguntó Salih. 'Confié a dos de los hombres más malvados que encontré (para vigilar al Imam). Estos dos hombres se convirtieron en (hombres) de adoración, oración y ayuno en un grado sorprendente.' Luego, ordenó que esos dos hombres que estaban a cargo del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él) se presentaran. Les dijo: '¡Vergüenza de ustedes! ¿Qué tienen que ver con los asuntos de este hombre (es decir, el santo Imam)?' Ellos respondieron: '¿Qué podemos decir sobre un hombre que ayuna de día y se mantiene (en oración) de noche, que no habla y no se ocupa de nada más que de la adoración? Cuando él (el Imam) nos mira, nuestros miembros tiemblan y sentimos algo dentro de nosotros que nunca hemos sentido.' Cuando los abasíes oyeron esto, todos se fueron desesperados."

**El deterioro de las condiciones administrativas, morales y políticas de las autoridades abasíes.** La vida de extravagancia y entretenimiento dominaba el palacio abasí en Samarra. En cambio, la pobreza, el hambre, las enfermedades y el terrorismo prevalecían en todas partes. Todas estas circunstancias hicieron que el santo Imam (la paz sea con él) se opusiera y confrontara a ellos con la ayuda de los descendientes de Ali bin Abi-Talib (la paz sea con él) mediante una revolución para salvar a la Ummah de tal disturbio y agitación.

Por lo tanto, las autoridades abasíes, especialmente la autoridad de Mu'taz, Muhtadi y Mu'tamid, se esforzaron por confrontar al santo Imam (la paz sea con él) a través del confinamiento, el terrorismo, la prisión y el asedio.

El Imam al-Askari (la paz sea con él) y las condiciones políticas:

Hemos mencionado en capítulos anteriores sobre los gobernantes abasíes y su opresión, corrupción, dispersión y debilidad. El santo Imam (la paz sea con él) vivió durante el califato de Mutawakkil y sus dos hijos, Muntasir y Musta'in. Él (la paz sea con él) asumió la tarea del liderazgo divino tras el martirio de su santo padre en 253 de la Hégira durante el reinado del califa abasí, Mu'taz. El califa abasí Mu'taz fue destituido del cargo en el año 255 de la Hégira por sus colaterales y luego lo encarcelaron hasta que murió.

Después de él, el califa Muhtadi Abbasi asumió el cargo del califato. Este hombre también enfrentó el mismo destino. Lo atacaron, lo hirieron y lo llamaron a ser destituido, pero él se negó y, dos días después, murió en el año 256 de la Hégira.

Con respecto a las condiciones de la gente, los historiadores citaron que una epidemia se propagó en Irak en el año 258 de la Hégira, durante la cual murieron más de diez mil personas de hambre. La pobreza y los altos costos se extendieron severamente en diferentes tierras. Por ejemplo, el alto costo en La Meca hizo que la gente se fuera a las áreas circundantes de Medina y otras tierras... en Bagdad, los precios de los productos esenciales también aumentaron...

Ya'qoobi citó otra narración:

"Los precios eran tan caros en Bagdad y Samarra que cada cerrojo (cierre) costaba cien dirhams. Las guerras continuaron y durante las cuales las provisiones se cortaron, la riqueza disminuyó..."

Mientras la sociedad sufría pobreza, hambre y enfermedades, el malestar causado por la autoridad y la mala gestión, los palacios de los califas se llenaban de esclavas, juegos con joyas, extravagancia, regalos lujosos y entretenimientos disolutos. Esto nos da pistas sobre la vida del palacio abasí, que contenía tales juegos y vanidades hasta el punto de que algunos califas se burlaban unos de otros, revelando así diversas escenas de vanidad, extravagancia y juegos con el tesoro, la situación estaba tan deteriorada que las posesiones personales de algunas de sus mujeres y sus gastos anuales eran de millones de dirhams.

En este sentido, se menciona lo siguiente:

"La madre de Muhammad bin Wathiq, el califa, murió, quien, antes de que se le diera el juramento de lealtad, quedó bajo el cuidado de Musta'in. Cuando el califa Musta'in fue asesinado, Mu'taz la hizo vivir en el palacio de Risafa, donde vivía su esposa. Cuando Muhtadi asumió el cargo del califato, un día se dirigió a un grupo de sus seguidores, diciendo: 'En cuanto a mí, no tengo una madre a quien necesite diez millones de dirhams al año para gastar en sus esclavos y sirvientes relacionados con ella...'"

Los libros de historia citan que Qabiha era una esclava del Califa Mutawakkil y una esposa esclava de su hijo, Mu'taz. Ella trasladó sus propiedades de Bagdad a Samarra y continuó vendiendo sus tesoros durante muchos meses. Poseía, en una de sus habitaciones, un millón de dinares y joyas equivalentes al costo de dos millones de dinares.

El santo Imam (la paz sea con él) frente a los opresores

Las autoridades abasíes persiguieron al Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él) y lo pusieron bajo su control para paralizar sus actividades políticas e ideológicas y también restringirlo de desempeñar su papel de liderazgo entre la Ummah. Por lo tanto, el santo Imam (la paz sea con él) se vio obligado a actuar en secreto y construyó una organización de sus seguidores y representantes, fortaleciendo su base. Al estudiar los documentos históricos disponibles, se pueden detectar claramente los siguientes procedimientos:

1. Abu Hashim al-Ja'fari, con la autoridad de Dawood bin Aswad, el fogonero de Abu Muhammad (la paz sea con él), se cita diciendo:

"Un día, mi señor, Abu Muhammad [es decir, el Imam al-Askari (la paz sea con él)], me llamó y me entregó un umbral que parecía muy pesado. Él (la paz sea con él) me dijo que lo llevara a Amri. Por lo tanto, comencé a caminar, pero en el camino un aguador con una mula se acercó hacia mí. Su mula se acercó a mí en mi camino y el aguador me llamó para que la empujara hacia él. En cambio, la golpeé con el umbral y comencé a golpearla. Como resultado, el tablero se partió y miré dentro y encontré libros en su interior. Así que me apresuré al umbral y lo sostuve bajo mi manga. El aguador comenzó a gritar y a maldecirme a mí y a mi señor. Cuando me acerqué a la casa de mi señor, al regresar, el sirviente del Imam, Isa, me recibió en la puerta y dijo: 'Mi maestro te ha preguntado: ¿Por qué golpeaste a la mula y rompiste el umbral?' Le respondí: '¡Oh, mi señor! No sabía lo que había dentro.' Él (la paz sea con él), entonces, dijo: '¿Por qué hiciste una acción y luego te disculpaste por ella? Ten cuidado de no repetir esto de ahora en adelante. Cuando escuches a alguien maldiciéndonos, sigue tu camino como se te ordenó. Y ten cuidado de no responder a alguien que nos maldiga o presentarte. Porque estamos en una tierra maligna, sigue tu camino. Tus noticias y condiciones nos llegan, así que ten cuidado de eso.'"

2. Con la autoridad de Muhammad bin Abdul-Aziz Balkhi, quien dijo:

"Un día por la mañana, me senté en una calle llamada 'Ghanam', y ocurrió que Abu Muhammad (la paz sea con él), (el santo Imam), venía desde su casa, camino a una posada pública. Dije para mí mismo: '¡Consideren, oh gente! Este es la prueba de Allah sobre ustedes; por lo tanto, reconózcanlo.' Cuando él [el santo Imam (la paz sea con él)] pasó junto a mí, me señaló con su dedo índice para que guardara silencio. Esa noche lo vi diciendo: 'Ciertamente, es o guardar silencio o ser asesinado, por lo tanto, ten cuidado de Allah contra ti mismo.'"

Imágenes de la lucha política

El Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él), al igual que sus respetados santos antepasados (la paz sea con todos ellos), se involucró en la lucha política para enfrentar la opresión, el terrorismo, salvaguardar el mensaje sagrado del Islam, sus valores y principios como tareas esenciales del liderazgo y de la Ummah, cuya tarea asumieron según los deseos de Allah.

Para cumplir con esta gran misión, experimentaron tortura, encarcelamiento y largos sufrimientos. Soportaron prisiones, persecuciones, asesinatos, acusaciones y opresión contra ellos, como se menciona en las siguientes narraciones:

1. Abu Hashim Ja'fari fue encarcelado junto con Abu Muhammad (la paz sea con él). El califa, Mu'taz, encarceló a ambos con otros "Talibiyyin" [los seguidores del Imam Ali (la paz sea con él)].

2. Abu Hashim Dawood bin Qasim se cita diciendo:

"Estaba en la prisión conocida como la prisión de Salih bin Wasif Ahmar, junto con Hassan bin Muhammad Aqiqi, Muhammad bin Ibrahim Amari y otros... Sucedió que tanto Abu Muhammad al-Hassan (la paz sea con él), junto con su hermano, Ja'far, fueron llevados a prisión. Así, comenzamos a estar al servicio de él (el santo Imam). Salih bin Wasif fue responsable del encarcelamiento del santo Imam (la paz sea con él). En prisión, con nosotros, había un hombre de la tribu de Jumhi que pretendía ser un seguidor del Imam Ali (la paz sea con él), quien dijo: Abu Muhammad (la paz sea con él) se dio la vuelta y dijo:

'Si no fuera porque entre ustedes hay alguien que no es de ustedes, les habría hecho saber cuándo serían liberados.' Luego, señaló a Jumhi para que saliera y así lo hizo. Entonces, Abu Muhammad (la paz sea con él) dijo: 'Este hombre (es decir, Jumhi) no es de ustedes, por lo tanto, tengan cuidado con él. Porque, en su ropa, hay una carta que escribió para el califa diciéndole lo que dicen de él (el califa). Por lo tanto, algunos de los prisioneros se levantaron y revisaron su ropa y encontraron la misma carta escrita en ella.'"

3. En su libro "A'lam Wara", Tabarsi, un historiador, mencionó con la autoridad de una cadena de narradores:

"De la autoridad de Ahmad bin Muhammad, quien dijo: 'Escribí una carta a Abu Muhammad (la paz sea con él) cuando el califa, Muhtadi, comenzó a matar a los partidarios de (Imam Ali bin Abi-Talib, la paz sea con él) y dije: Oh, mi Señor, alabado sea Allah que lo mantuvo alejado de ti. En verdad, me habían informado que el califa te amenazó, diciendo: 'Por Allah, los expulsaré de la faz de la tierra.' Abu Muhammad (la paz sea con él) escribió una carta diciendo: 'Eso hace que la edad del califa se acorte, por lo tanto, comienza a contar desde hoy cinco días y el sexto, él (es decir, el califa) será asesinado después de ser humillado y despreciado, y así ocurrió como el santo Imam (la paz sea con él) profetizó.'"

El califa, Mu'taz, al igual que Muhtadi, pensó profundamente en matar al santo Imam (la paz sea con él) y tramó una conspiración contra él. En este sentido, se cita a Ibn Sharh Ashub diciendo:

"El califa, Mu'taz, pidió a Sa'id, el chambelán, que llevara a Abu Muhammad (la paz sea con él) a Kufa y lo decapitara en el camino. Su (la carta del Imam) nos llegó, diciendo: 'Todo lo que escuchaste estará seguro contigo. Así, después de tres días, Mu'taz fue depuesto y asesinado.'"

4. También se cita al Sheikh Mufid diciendo:

"Abu Muhammad (Hassan al-Askari, la paz sea con él), fue entregado a Nahrir. Fue duro con él y le hizo daño. Su esposa le dijo: 'Teme a Allah, no sabes quién está en tu casa.' Ella mencionó su rectitud y devoción (a Allah) y dijo: 'Temo por ti por causa de él.'"

5. El Sheikh Mufid, con la autoridad de Ismael Alawi, dijo:

"Abu Muhammad (Hassan al-Askari, la paz sea con él), fue detenido por Ali bin Awtash. Este último era violento en su hostilidad hacia la santa familia de Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y severo con la familia de Abu-Talib (la paz sea con él). Le ordenaron tratarlo (mal) y lo hizo. Sin embargo, [el Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él)] estuvo con él solo un día y comenzó a tratarlo con humildad. No levantó sus ojos hacia él por respeto y honor. Se despedía de él y se había convertido en el más perspicaz de los hombres con respecto a él y el mejor en sus palabras sobre él."

El conocimiento divino del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él):

La principal tarea del santo Imam fue salvaguardar el Mensaje del Islam, defender su originalidad, llamar a la gente hacia él y transmitir sus principios y valores.

Durante el reinado del Imam al-Askari (la paz sea con él), la escuela de los Ahlul-Bayt (la paz sea con ellos) estaba llena de conocimiento, llamando al Islam, defendiéndolo y difundiendo sus ideas; el elemento principal de este acto se realizó a través del camino académico.

En verdad, el santo Imam (la paz sea con él) tenía estudiantes, compañeros y narradores, algunos de los cuales habían continuado su tarea desde el reinado de su padre y abuelo, mientras que otros se unieron durante el período de su liderazgo divino. Todos estos estudiantes y narradores habían estudiado bajo el santo Imam (la paz sea con él) y lo citaban en la narración de las ciencias y la cultura islámicas.

El Sheikh Tusi mencionó los nombres de los narradores del Imam al-Askari (la paz sea con él). Su número fue de aproximadamente 99 narradores en diferentes niveles de conocimiento y cultura.

En verdad, los eruditos religiosos que narraron del Imam al-Askari (la paz sea con él), o que estudiaron en su escuela, o que fueron educados en la escuela del santo Imam (la paz sea con él) y sus antepasados, participaron en el desarrollo de la oferta académica en los campos de la jurisprudencia, la interpretación, la narración, la fe, la literatura, la geografía y otras ciencias.

Todas estas evidencias indicaron la grandeza de esta escuela y también se refieren al estatus académico del santo Imam (la paz sea con él) y su alto rango entre la gente.

El martirio del santo Imam (la paz sea con él

El Imam al-Askari (la paz sea con él) vivió durante los tiempos de los califas abasíes, Mu'taz, Muhtadi y Mu'tamid. El santo Imam (la paz sea con él) sufrió más aflicciones, confinamiento, terrorismo y persecución por parte de los tres califas brutales y crueles mencionados anteriormente y también fue expuesto a encarcelamiento en diferentes momentos antes de ellos.

El último califa con quien vivió el santo Imam (la paz sea con él), Mu'tamid, era disoluto, dado al entretenimiento y los placeres, al canto y a cometer lo prohibido. Todo esto hizo que la gente lo odiara.

El santo Imam (la paz sea con él) sufrió diferentes tipos de problemas y tormentos en manos del califa, Mu'tamid, quien lo rodeó con fuerzas de seguridad intensivas para vigilarlo y perseguir a quienes querían contactarlo.

La razón que causó que los abasíes tuvieran más envidia contra la alta posición del santo Imam (la paz sea con él) entre la Ummah fue su temor por su hijo, el Imam Mahdi esperado (la paz sea con él). Sabían que el Imam sería el hijo del Imam al-Askari (la paz sea con él), a quien él se refirió en una de sus cartas:

"Pensaron que podrían matarme para cortar mi descendencia, pero Allah negó sus dichos y alabado sea Allah."

La ira del califa, Mu'tamid, aumentó más cuando vio que toda la Ummah glorificaba y mostraba gran respeto y superioridad al santo Imam (la paz sea con él); y los chiítas más que los abasíes. Por otro lado, el califa, Mu'tamid, era muy odiado por toda la Ummah. Por lo tanto, decidió aniquilar al santo Imam (la paz sea con él) y asesinarlo.

El Imam Abu Muhammad Hassan al-Askari (la paz sea con él) fue envenenado por el califa, Mu'tamid, y, por lo tanto, sufrió severamente y fue martirizado el 8 del mes de Rabi' al-Awwal en el año 260 de la Hégira. En el momento de su muerte, tenía veintiocho años. Fue enterrado en la casa en la que su padre fue enterrado en Samarra. Dejó atrás a su hijo, el Salvador Santo Viviente Esperado, el Imam Muhammad al-Mahdi (la paz sea con él), aquel que se espera que traiga el gobierno celestial de la verdad en todo el mundo.

Máximas del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él)

Mensaje del santo Imam a Is'haq bin Ismail al-Nishabouri

Que Allah te cubra a ti y a nosotros con Su protección y cuide de todos tus asuntos con Su poder. He entendido tu mensaje - que Allah tenga compasión de ti. Gracias a Allah, nosotros - la familia del Profeta - simpatizamos con nuestros discípulos y sentimos alegría cuando las bendiciones y favores de Allah se les otorgan incesantemente. También contamos cada favor que Allah, el Bendito, el Exaltado, otorga sobre ellos.

Que Allah confiera sobre ti, Is'haq, y tus ejemplos, a quienes Allah ha compadecido y guiado al camino correcto, con Su gracia. Que Allah haga perfecto Su favor para ti llevándote al Paraíso. "Alhamdu Lillah - Todo alabanza sea para Allah -" es el agradecimiento perfecto por cualquier favor, independientemente de su grandeza o magnitud. Alabo a Allah demasiado para que se compare con cualquier redacción de alabanza en todos los tiempos, por Su otorgamiento de gracias sobre ti al haberte compadecido, salvado de la destrucción y facilitado tu camino para superar el obstáculo.

Por Allah, fue un obstáculo insuperable. Su asunto fue demasiado intenso; su curso fue demasiado difícil; su prueba fue demasiado dura; fue mencionado en los libros antiguos. En el tiempo del difunto Imam (la paz sea con él) y en mis días, has tenido algunos asuntos debido a los cuales desaprobé tus opiniones porque has estado practicando sin éxito. Debes saber completamente, Is'haq, que quien abandona este mundo con ceguera también estará ciego en el mundo por venir y en un terrible error.

Oh, Is'haq, no son las vistas las que se ven afectadas por la ceguera; de hecho, son los corazones que están en los pechos. Esto se prueba en la transmisión de Allah del dicho de los equivocados en Su Libro de sabiduría:

"Dirá: 'Señor mío, ¿por qué me has traído de vuelta a la vida ciego; antes podía ver?' El Señor dirá: 'Esto es cierto. Pero así como olvidaste Nuestra (reclamación) que había venido a ti, así también eres olvidado en este día.' (Sagrado Corán 20:124-125) ¿Qué reclamación es más magnífica que el argumento del Señor contra Sus criaturas, el representante del Señor en Sus tierras y el testigo del Señor sobre Sus siervos después de la sucesión de antepasados; los profetas y antepasados; los sucesores de los profetas? La paz y la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. ¿A dónde te llevan?

¿A dónde te diriges sin rumbo como animales? ¿Estás rechazando lo correcto y creyendo en lo incorrecto? ¿Cómo estás negando la gracia de Allah? No seas como aquellos que creen en solo una parte del Libro y no creen en la otra. Quien de vosotros u otros haga esto no ganará más que humillación en esta vida mundana y una agonía prolongada en la vida permanente por venir. Eso es seguramente la mayor humillación. Allah, el Benefactor, el Misericordioso, impuso sobre vosotros estos deberes no por Su necesidad de vuestras actuaciones de estos deberes.

Los impuso por Su misericordia con el propósito de hacer una distinción entre lo malo y lo bueno, probar lo que lleváis en vuestros pechos y examinar lo que tenéis en vuestros corazones para que compitáis entre vosotros para alcanzar Su misericordia y tengáis diferentes lugares en Su Paraíso. Por lo tanto, Él os impuso realizar el hajj y la umrah, ofrecer oraciones, pagar el zakat, ayunar y abrazar la Wilaya. También asignó para vosotros una entrada a las puertas de los deberes obligatorios y una llave a Su camino.

Sin Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y los sucesores entre sus hijos, habríais estado confundidos, como animales, y no habríais podido conocer ninguna de las ordenanzas religiosas. ¿Cómo se puede entrar en una ciudad sin su puerta? Después de haberles hecho el mayor favor de asignar líderes (definidos) después de su Profeta, Allah dijo en Su libro: En este día he perfeccionado vuestra religión, completado Mis favores para vosotros y he elegido el Islam como vuestra religión. (Sagrado Corán 5:3) Allah también os ha hecho obligatorio cumplir algunos derechos para vuestros líderes para que vuestras esposas, propiedades, alimentos y bebidas sean lícitos para vosotros. Allah dice:

[Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él)], di: "No os pido ningún pago por mi predicación excepto (vuestro) amor por (mis cercanos) parientes. (Sagrado Corán 42:23) Deberíais saber que quien actúa con mezquindad lo hace solo contra su propia alma. Allah es Autosuficiente y vosotros sois pobres. No hay dios sino Allah. El discurso con vosotros sobre lo que es vuestro y lo que está en contra vuestra ha sido muy largo.

No veríais mi escritura y no escucharíais una sola letra de mí después de la partida del pasado Imam (la paz sea con él) excepto porque Allah quiso perfeccionar Sus favores para vosotros. Mientras tanto, estáis sumidos en la negligencia de aquello a lo que inevitablemente regresaréis y he asignado a Ibrahim-bin-Abda como mi representante y habéis recibido mi mensaje que fue transmitido por Mohammed-bin-Musa al-Nisabouri.

La ayuda se busca solo en Allah en toda condición. Cuidado con no cumplir con los deberes de Allah para que no estéis con los perdedores. ¡Ay y lejos de aquellos que desatienden los actos de obediencia a Allah y rechazan las admoniciones de los discípulos de Allah! Allah os ha ordenado obedecerle a Él, a Su Mensajero y a los hombres de autoridad [es decir, los santos Imames (la paz sea con ellos)]. Allah compadece (vuestra) debilidad y negligencia y os ayuda a tolerar vuestros deberes. El hombre está demasiado engañado acerca de su Señor Todo-Generoso. Si las rocas sólidas entendieran una parte de lo que se menciona en el (Santo) Libro, seguramente se habrían humillado y roto en pedazos por ansiedad, miedo y retorno a la obediencia a Allah.

Haced lo que queráis, pues seguramente "Allah y Su Mensajero pronto harán públicos vuestros hechos, luego regresaréis a Él que tiene conocimiento absoluto de lo invisible y lo visible y Él os informará de lo que habéis hecho. (Sagrado Corán 9:94) Toda alabanza es debida a Allah, el Señor de los mundos. La paz sea con Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y su familia por completo.

Máximas cortas del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él)

1- No disputes (con otros) para que no pierdas esplendor y no bromees (con todos) para que no seas irrespetado.

2- En cuanto a aquellos que aceptan sentarse en un lugar que no sea la primera fila de una sesión, Allah y Sus ángeles los bendecirán hasta que dejen esa sesión.

3- El Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él) respondió al hombre que le pidió un milagro o una prueba del Imamato: El castigo será doble para aquellos que refutaron el milagro o la prueba del Imamato después de que se les presentó según su demanda. Quien muestra paciencia será provisto con el apoyo de Allah. La gente está acostumbrada a publicitar misivas falsas que ellos mismos forjan. Suplicamos a Allah por guiarnos (al camino correcto). Los asuntos son o sumisión o destrucción. Los resultados finales de todo pertenecen a Allah.

4- El Imam al-Askari (la paz sea con él) respondió al hombre que le informó sobre el desacuerdo de los chiítas: Allah se ha dirigido exclusivamente a los inteligentes. Las personas son de diferentes clases: algunas son las perspicaces en un camino de salvación; se aferran al derecho y se adhieren a la rama del origen; no son dudosas ni sospechosas; no consideran un refugio diferente a mí. Algunas son aquellas que no han recibido el derecho de su propia gente; son como aquellos que se embarcaron en un barco; se agitan cuando el mar está agitado y se calman cuando el mar está tranquilo. Algunas son aquellas dominadas por el Shaitan; su único trabajo es refutar a la gente del derecho y sustituir lo incorrecto por lo correcto por envidia. Por lo tanto, deja a aquellos que se desviaron a la derecha y a la izquierda. Cuando un pastor quiere reunir al rebaño, no necesitará esforzarse tanto para hacerlo. Cuidado con divulgar nuestros secretos y buscar poder, pues estas dos cosas conducen a la perdición.

5- Dentro de los pecados imperdonables están los pecados cuyos cometidores desean no haber cometido nada más. El Imam al-Askari (la paz sea con él) luego dijo: El politeísmo de la gente es más oculto que el gateo de las hormigas en una tela negra en una noche oscura.

6- "Bismillah ar Rahman ir Rahim -- en el Nombre de Allah, el Benefactor, el Misericordioso-" está tan cerca del Gran Nombre (de Allah) como el iris al blanco del ojo.

7- En el tiempo del Imam al-Hasan al-Askari (la paz sea con él), algunos de los chiítas discreparon sobre su Imamato; por lo tanto, se publicó el siguiente mensaje con su firma: Ninguno de mis padres sufrió la (aflicción de la) discrepancia de tal grupo como yo lo hice. Si este asunto del Imamato en el que habéis creído y abrazado es temporal, entonces lo dudo. Si es tan permanente como los asuntos de Allah, entonces, ¿cuál es el significado de esta duda?

8- El amor mutuo de los piadosos. El odio de los pecadores hacia los piadosos es una ventaja para los piadosos. El odio de los piadosos hacia los pecadores es una humillación para los pecadores.

9- Saludar a todos los que pasas y sentarte en un lugar que no sea la primera clase de una sesión son signos de modestia.

10- La risa sin razón es un signo de ignorancia.

11- Dentro de las desgracias que asestan un golpe mortal está el vecino que eclipsa cualquier buena característica que nota y propaga cualquier defecto que nota.

12- El Imam al-Askari (la paz sea con él) dijo a sus seguidores (chiítas): Os ordeno temer a Allah, mostrar piedad hacia vuestra religión, trabajar duro por el bien de Allah, decir solo verdades, devolver los depósitos a sus dueños, ya sean piadosos o pecadores, postraros ante Allah durante mucho tiempo y tratar a vuestros vecinos cortésmente. Estas son las cosas que Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) trajo. Ofreced oraciones en medio de vuestros congéneres, asistid a sus ceremonias fúnebres, visitad a sus enfermos y cumplid con sus derechos. Me complace si la gente señala hacia vosotros y dice "este es chiíta", cuando os comportáis piadosamente, decís solo verdades, devolvéis los depósitos a sus dueños y os conducís cortésmente con la gente. Temed a Allah, sed buenos (ejemplos) y no seáis malvados. Atraed el cariño de la gente hacia nosotros y salvadnos de todo carácter horrible, pues seguramente somos las personas de toda cosa buena que se dice sobre nosotros, pero definitivamente no somos los dueños de ninguna cosa mala que se nos impute. Disfrutamos de un (distintivo) derecho en el Libro de Allah, una relación (de parentesco) con el Mensajero de Allah y una purificación cuya fuente es Allah. Solo los mentirosos pueden reclamar disfrutar de nuestras características distintivas. Refiere a Allah con mucha frecuencia, refiere a la muerte, recita el Corán y bendice al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él). Una sola bendición al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) son diez ventajas. Retened el asunto que os he ordenado. Que Allah os mantenga bajo Su supervisión. La paz sea con vosotros.

13- Ofrecer muchas oraciones y ayunos no es la adoración; la verdadera adoración es meditar mucho sobre los asuntos de Allah.

14- Los peores siervos - de Allah - son aquellos que son de doble cara y doble lengua; elogian a sus amigos presentes y critican a los ausentes; los envidian por obtener gracias y los decepcionan cuando sufren una desgracia.

15- La ira es la llave de todo mal.

16- En 260 de la Hégira, el Imam al-Askari (la paz sea con él) dijo a sus seguidores: Anteriormente os ordenamos poner los anillos en vuestras manos derechas cuando estábamos entre vosotros. Ahora, porque ya no nos encontraréis (normalmente), os ordenamos poner vuestros anillos en vuestras manos izquierdas hasta que Allah haga prevalecer vuestra, así como nuestra, Causa. Esto es seguramente la mejor prueba a través de la cual podéis probar vuestra lealtad a nuestro liderazgo; es decir, el liderazgo de la familia del Profeta. Todos los asistentes sacaron sus anillos de sus manos derechas para ponerlos en las izquierdas. El Imam (la paz sea con él) luego ordenó: Transmitid este mandamiento a todos nuestros seguidores -chiítas.

17- El menos cómodo de la gente es el rencoroso.

18- El más piadoso de la gente es aquel que se detiene ante los asuntos sospechosos. El mejor adorador es aquel que cumple con los deberes religiosos obligatorios debidamente. El más abstinente de la gente es aquel que abandona lo ilícito. El más trabajador de la gente es aquel que abandona los pecados.

19- Estáis sumidos en plazos decrecientes y días limitados. Quien siembra bien cosechará alegría y quien siembra mal cosechará arrepentimiento. Cada cultivador ganará solo lo que ha cultivado. El lento no ganará sino su propia parte. El codicioso no atrapará lo que no es suyo.

La fuente de toda ventaja es Allah, y el verdadero protector contra todo mal es Allah también.

20- El creyente fiel es una bendición para los creyentes y un argumento contra los incrédulos.

21- El corazón del necio está en su boca y la boca del sabio está en su corazón.

22- El sustento garantizado no debe distraerte de la obra ordenada.

23- El exceso en la ablución (ritual) es lo mismo que el defecto.

24- El poderoso será definitivamente humillado si ignora el derecho y el humilde será definitivamente valorado si lo toma.

25- La fatiga es el amigo del ignorante.

26- Nada está por encima de dos caracteres: creer en Allah y beneficiar a los amigos.

27- Los bebés que desafían a sus padres seguramente los tratarán impíamente cuando alcancen la madurez.

28- Mostrar felicidad ante el afligido no es un signo de buenos modales.

29- Todo lo que no deseas para tu vida si lo pierdes es seguramente preferido a tu vida, y todo lo que deseas para la muerte si te sobreviene es seguramente más maligno que la muerte.

30- Educar a un ignorante y prevenir un hábito son dos acciones imposibles.

31- La modestia es un favor no envidiable.

32- No otorgues a nadie asuntos que sean difíciles para él.

33- Aquellos que aconsejan a su amigo en secreto lo están respetando, y aquellos que lo aconsejan abiertamente lo están humillando.

34- Los favores de Allah abarcan toda desgracia.

35- Es tan feo para un creyente seguir una pasión que lo cause humillación.