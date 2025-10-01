Pentágono: misión militar de EE.UU. y sus aliados en Irak se reducirá

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) anunció el miércoles que Estados Unidos y sus socios en la coalición internacional contra el Estado Islámico reducirán su misión militar en Irak.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló en un comunicado sobre la fase de transición en Irak: «De conformidad con la orden del presidente Donald Trump y en coordinación con el Alto Comité Militar Conjunto de Estados Unidos e Irak, y basado en la declaración conjunta emitida el 27 de septiembre de 2024, Estados Unidos y los socios de la coalición reducirán su misión militar en Irak».

Parnell agregó: «Esta reducción refleja nuestro éxito conjunto en la lucha contra el Estado Islámico y constituye un paso hacia una asociación de seguridad sostenible entre Estados Unidos e Irak; una asociación alineada con los intereses nacionales de EE.UU., la Constitución de Irak y el Acuerdo Marco Estratégico bilateral».

Asimismo, enfatizó que esta cooperación en materia de seguridad, al tiempo que fortalece la seguridad nacional de ambos países, incrementará la capacidad de Irak para desarrollar su economía, atraer inversión extranjera y desempeñar un papel de liderazgo regional.

El portavoz del Pentágono destacó además que el Gobierno de EE.UU. continuará trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno iraquí y los miembros de la coalición para garantizar que el proceso de transferencia de responsabilidades se realice de manera responsable y ordenada.