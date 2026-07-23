“Derecho legítimo de Irán”; CGRI golpea objetivos militares de EEUU en Jordania

El Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, en su comunicado número 44 publicado la mañana de este jueves, se ha dirigido al “noble y digno pueblo de Jordania”, y ha puesto de manifiesto que “sus hermanos combatientes del CGRI, en el marco del castigo al ejército estadounidense asesino de niños y en respuesta a las reiteradas agresiones contra el territorio de la República Islámica de Irán, destruyeron, mediante ataques relámpago contra bases estadounidenses, un radar del sistema antimisiles estadounidense THAAD”.

El CGRI ha señalado que “asimismo, un sistema Patriot y un radar C-RAM fueron alcanzados y destruidos, mientras que los depósitos de combustible de esa base estadounidense fueron incendiados”.

“También fueron incendiados y destruidos un gran almacén de equipos para helicópteros y un hangar destinado a la reparación y mantenimiento de estas aeronaves”, ha agregado la nota.

En su nota, el CGRI ha puesto de manifiesto que “en ocasiones se afirma que Irán, con sus ataques, ha vulnerado la independencia, la integridad territorial y la soberanía de otros países; sin embargo, tal juicio es completamente erróneo. Desde nuestro punto de vista, la independencia, la integridad territorial y la soberanía de su Estado son plenamente respetadas”.

“¿Qué representa una base estadounidense en un país? Es un lugar al que, sin control de sus autoridades fronterizas, entran y salen estadounidenses y cualquier persona que ellos deseen; en ocasiones también ingresan y salen prisioneros procedentes de otros países. La disciplina en ese lugar no la mantiene la policía militar de su ejército, sino la del ejército estadounidense; los delitos que allí ocurren son juzgados por un juez estadounidense y no por uno de su país; allí rige la legislación estadounidense y no la de ustedes. Ni siquiera sus propios militares, e incluso su ministro de Defensa, pueden entrar en ese lugar sin la autorización de la policía militar estadounidense”, ha precisado el CGRI.

En esta línea, ha remarcado que “por tanto, es Estados Unidos quien ha vulnerado su integridad territorial y su soberanía, no nosotros. Nosotros estamos atacando territorios ocupados por el ejército estadounidense, un ejército que no sabe hacer otra cosa que cometer crímenes”.

“Ayer (, la población enlutada de Minab (sur de Irán) dio sepultura a los restos de los cuerpos de sus hijos estudiantes que habían sido encontrados entre los escombros y los reunió con sus restos mortales en las tumbas. Eran 168 estudiantes que fueron martirizados el primer día de esta guerra en un ataque del ejército infanticida estadounidense. Estos crímenes continúan, y parte de ellos se llevan a cabo utilizando bases estadounidenses situadas en territorio kuwaití. Es nuestro derecho legal, religioso y racional atacar al agresor de nuestro país y al asesino de nuestros hijos allí donde lance sus ataques”, ha recalcado, agradeciendo su cooperación.

Anteriormente, en un mensaje similar dirigido al pueblo kuwaití, el CGRI precisó que es Estados Unidos quien ha vulnerado la integridad territorial y la soberanía de Kuwait.

stados Unidos reanudó el 7 de julio sus ataques contra Irán por orden de su presidente, Donald Trump, tras acusar a Teherán de atacar varias embarcaciones que navegaban al sur del estrecho de Ormuz.

En respuesta a las agresiones estadounidenses, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y el Ejército iraní han lanzado ataques de represalia contra instalaciones militares estadounidenses en la región, asegurando que continuarán las operaciones hasta que se restablezca la calma en todo el país persa.

El Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, el mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, alertó el martes que si EE.UU. ataca sus centros nucleares e instalaciones clave, responderá atacando todos los objetivos estadounidenses y de sus aliados en la región.