Centro Islámico de una ciudad estadounidense refuerza sus medidas de seguridad tras recibir una amenaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los responsables del Centro Islámico de Wilmington, en el estado de Delaware, manifestaron su preocupación tras una presunta amenaza ocurrida a comienzos de este mes y señalaron que el incidente motivó la adopción de nuevas medidas de seguridad, al tiempo que reafirmaron el compromiso del centro con la acogida de la comunidad.

Wilmington es la ciudad más poblada del estado estadounidense de Delaware.

Las cámaras de vigilancia captaron el 12 de julio a un hombre que se acercó al Centro Islámico, amenazó con derribar el edificio, profirió expresiones ofensivas e intentó abrir por la fuerza la puerta de la mezquita.

En los días posteriores, el incidente provocó numerosas reacciones en las redes sociales. Aunque muchos miembros de la comunidad expresaron su respaldo al centro, el imán y director de la institución, Safwan Salman, afirmó que algunos comentarios publicados en defensa del presunto autor de la amenaza resultaron especialmente preocupantes.

Salman señaló que lo ocurrido representó una llamada de atención y llevó al Centro Islámico a conceder una mayor prioridad a las medidas de seguridad y a la preparación ante posibles incidentes.

Tras el suceso, Salman solicitó a la Oficina del Sheriff del Condado de New Hanover que asignara un agente de manera permanente al Centro Islámico.

La Oficina del Sheriff rechazó la petición alegando limitaciones en la distribución de recursos, aunque ofreció incrementar las patrullas de vigilancia en la zona e instalar una unidad móvil de videovigilancia.

Salman indicó que el Centro Islámico continuará celebrando sus reuniones habituales y los servicios de oración, al tiempo que reforzará sus medidas de seguridad. Asimismo, subrayó que la institución seguirá dando la bienvenida a toda la comunidad e invitando a las personas a conocer el Islam de primera mano, en lugar de permitir que el odio o la desinformación definan su identidad.