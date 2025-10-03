ISRAEL: El mundo entero está en tu contra

Pero, ¡qué pena que nadie pueda lograr detenerte!, y esto sucede porque los poderosos siguen apoyándote y regalándote armamento con el cual destruyes familias enteras y acabas con la esperanza y la ilusión de tantísimos jóvenes y niños. Además, terminas por acabar con nuestra paciencia, la de aquellos que lloramos por Gaza, Líbano, Yemen, Irán y tantos otros países a los que atacas porque te dá la gana, porque eres el mal en persona, la colonización hecha falso estado, eres la pudredumbe de la especie humana, lo más bajo y vil que pudiera existir. ¡Y estamos obligados a soportarte! Exiges el desarme del otro olvidándote el propio [que es realmente el que daña], te defiendes con excusas incoherentes y falsas con tal de salir del paso, pretendes aparecer como víctima, cuando eres el victimario, y sigues con el verso de "Hamás es terrorista", "Hezbollah es terrorista", los yemeníes también lo son, los iraníes tienen bombas nucleares. Óyeme: ¿quién crees tú que usaría armas nucleares si las tuviera? ¡Por supuesto que Tú serías el primero! Hasta ahora el mundo entero vivía ignorando tu malicia, y ahora ya quedó al descubierto. Atacas a pueblos originarios para apropiarte de sus tierras, asesinas a sangre fría, y te jactas de ser "el pueblo elegido", me pregunto: ¿será que fuiste elegido para destruir a los seres humanos que tienen derecho a una vida digna?

Seguiría escribiendo, sin embargo creo que no terminaría nunca de enumerar las acciones perversas que tú llevas a cabo...por eso, solo me resta decir que algún día llegará tu fin, dejarás de hacer daño por doquier y que los pueblos de bien y la gente de conciencia nunca van a olvidar este tramo de la historia, en el cual tú eres el principal protagonista: EL GENOCIDA, junto con los gobiernos corruptos que te ofrecen sus manos manchadas de sangre, llenas de dinero sucio.

¡Que esta masacre finalice pronto, que los desprotegidos salgan victoriosos y que los que no dieron la espalda sigan siempre del lado correcto de la historia!



Autora:

Karina Husain, escritora de América Latina