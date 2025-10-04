Hamás acepta condicionalmente el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Movimiento de Resistencia Islámica Hamás emitió el viernes un comunicado oficial tras amplias consultas con sus instituciones de liderazgo internas, las facciones palestinas y los mediadores árabes e internacionales, en el cual fijó su posición respecto al plan de Donald Trump.

Hamás expresó su disposición a participar en un proceso de negociación inmediata, a través de mediadores, para discutir los detalles técnicos del intercambio de prisioneros y el cese de hostilidades, al tiempo que reafirmó su rechazo a cualquier forma de desplazamiento forzoso o reocupación militar de la Franja de Gaza.

Texto íntegro del comunicado oficial de Hamás :

Con el interés de detener la agresión y la guerra de genocidio que enfrenta nuestro pueblo en la Franja de Gaza, y desde la perspectiva de la responsabilidad nacional, y el interés por los principios fijos, los derechos y los intereses supremos de nuestro pueblo, el Movimiento de Resistencia Islámica "Hamás" llevó a cabo consultas profundas en sus instituciones de liderazgo, con las fuerzas y facciones palestinas, y con los hermanos mediadores y amigos, para llegar a una posición responsable respecto al plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Después de un examen exhaustivo, el movimiento tomó su decisión y entregó la siguiente respuesta a los hermanos mediadores: El Movimiento de Resistencia Islámica Hamás aprecia los esfuerzos árabes, islámicos, internacionales y los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que exigen detener la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda, la oposición a la ocupación de la Franja de Gaza y la oposición al desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella. En este marco y con el fin de lograr el cese de la guerra y la retirada completa de la Franja de Gaza, el movimiento anuncia su acuerdo con la liberación de todos los prisioneros del ocupante, tanto vivos como cadáveres, según la fórmula de intercambio contenida en el plan propuesto por el presidente Trump y con la provisión de las condiciones de campo para la operación de intercambio. En este contexto, el movimiento confirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de mediadores para discutir los detalles de este asunto. Además, el movimiento reafirma su acuerdo con la entrega de la administración de la Franja de Gaza a un consejo palestino de individuos independientes (tecnócratas), basado en el consenso nacional palestino y respaldado por el apoyo árabe e islámico. Los otros asuntos mencionados en el plan propuesto por el presidente Trump respecto al futuro de la Franja de Gaza y los derechos inherentes del pueblo palestino están sujetos a una posición nacional integral y basada en las leyes y resoluciones internacionales relevantes, y se discutirán a través de un marco nacional palestino integral del que Hamás también formará parte y en el que participará con toda responsabilidad. Movimiento de Resistencia Islámica – Hamás

Reacciones posteriores y análisis:

Tras la publicación del comunicado, Mousa Abu Marzouk, dirigente de alto rango de Hamás, declaró a medios árabes que “la prioridad principal es detener la guerra y el genocidio en Gaza”. Añadió que la entrega de la administración de Gaza a un grupo independiente bajo consenso nacional es posible, pero que la entrega de prisioneros en 72 horas “no es realista dadas las condiciones sobre el terreno”.

Donald Trump, por su parte, reaccionó positivamente en su cuenta de Truth Social, afirmando:

“Basado en el comunicado de Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener inmediatamente los bombardeos en Gaza para que podamos liberar a los prisioneros de manera segura y rápida!”

En un mensaje en video, el expresidente estadounidense calificó el momento como “un gran día para la paz” y agradeció la mediación de Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania.

Benjamin Netanyahu, primer ministro del régimen sionista, expresó sorpresa ante la posición de Hamás y ordenó una reducción temporal de las operaciones ofensivas.

Fuentes sobre el terreno indicaron que la primera fase del acuerdo potencial incluye la liberación de unos 20 prisioneros israelíes con vida y los restos de 28 personas, a cambio de la liberación de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y 1 700 detenidos de Gaza.