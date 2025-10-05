Un político argelino revela detalles estremecedores sobre las prisiones del régimen israelí

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un vídeo difundido recientemente Makri afirmó haber sido testigo directo “de la realidad del sufrimiento de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, donde reinan la represión, la injusticia y la humillación”. El dirigente argelino denunció que incluso se negaba el acceso a los medicamentos a los detenidos enfermos, calificando la práctica como “una violación flagrante de las normas humanitarias”.

Makri describió los dos días que pasó bajo custodia israelí como “dos años completos de angustia”, al señalar que no tuvieron ninguna información sobre su destino ni sobre la duración de su detención. “No supimos nada hasta la mañana de nuestra liberación, cuando nos trasladaron al aeropuerto de Eilat y luego volamos a Estambul”, explicó.

El político subrayó que “gracias a Dios llegamos sanos y salvos”, destacando que, aunque no pudieron alcanzar las costas de Gaza, la misión cumplió su objetivo de “despertar la conciencia pública, denunciar los crímenes del régimen sionista y movilizar la opinión internacional”.

Makri fue deportado junto a otros cinco ciudadanos argelinos, mientras que once de sus compatriotas permanecen detenidos por las fuerzas israelíes.

Medios argelinos informaron que los círculos que siguen de cerca la “Caravana Sumud” se mostraron sorprendidos por la liberación de Makri, que habría sido gestionada por el Mossad israelí mediante una coordinación especial con los servicios de inteligencia turcos.

Asimismo, trascendió que Makri rechazó la asistencia ofrecida por la embajada de Argelia en Turquía, pese a que el Gobierno argelino había anunciado previamente que asumiría la protección de todos los participantes argelinos en la caravana, en coordinación con un país amigo.

Cabe recordar que el propio Makri había solicitado en un mensaje de audio dirigido al Ejecutivo argelino una intervención exclusiva para lograr su liberación y su regreso al país.