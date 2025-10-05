Sheij Qassem: El plan de Trump sobre Gaza es peligroso. Hezbolá frustró el plan posguerra

En un servicio conmemorativo en honor de los mártires, Sheij Nabil Qauk, alto funcionario de Hezbolá, y el comandante Sayyed Suhail Al-Husseini, Sheij Qassem instó a los países de la región a afrontar el peligroso plan israelí del “Gran Israel”, subrayando que dicha amenaza pone en peligro a toda la región.

Al comentar sobre la respuesta de Hamas al plan de Trump, Sheij Qassem expresó su confianza en que “la rendición no es una opción para el pueblo palestino que ha ofrecido sacrificios”.

Su Eminencia afirmó que el Líbano se encuentra en el ojo del huracán debido a los continuos ataques israelíes, que cuentan con el pleno respaldo de EEUU.

Sheij Qassem afirmó que la resistencia tras la brutal guerra israelí de 66 días frustró el plan israelí-estadounidense destinado a someter al Líbano, y enfatizó que la resistencia se basa en un pueblo fiel y decidido.

Instó al Gobierno libanés a tomar medidas para restaurar la soberanía nacional y a priorizar la reconstrucción.

Plan Trump: Un plan israelí con fachada estadounidense

Sheij Qassem advirtió que la entidad sionista trabaja en pos del proyecto del “Gran Israel” y que EEUU ofrece pleno apoyo, señalando que: “Lo que hemos visto en Gaza en los últimos dos años forma parte de este proyecto que Netanyahu anunció claramente hace un mes”.

Instó a los países de la región a afrontar este peligro.

“Todos debemos afrontar este peligro porque todos estamos en riesgo en el Líbano y en toda la región”.

El secretario general de Hezbolá calificó el plan de Trump sobre Gaza de peligroso, señalando que las enmiendas que se le han hecho sirven a los intereses de la entidad sionista.

“Israel quiere obtener en política lo que no logró con acciones militares, agresiones, genocidio y otras atrocidades. El plan estipula que “Israel” controle el territorio en términos de seguridad, desarme a la resistencia e imponga una administración internacional en lugar de una palestina”. “Esto significa despojar a la resistencia de sus puntos fuertes. El plan es compatible con el plan israelí de cinco principios para poner fin a la guerra; es un plan israelí con una fachada estadounidense”, añadió el Sheij Qassem.

“Israel” en decadencia internacional

Mientras tanto, señaló que el presidente estadounidense pretendía con este plan pulir la imagen de la entidad sionista a nivel internacional, añadiendo que la mayoría de los países del mundo apoyan un Estado palestino y se oponen al genocidio israelí en Gaza.

El Sheij Qassem elogió a la Flotilla Internacional Sumud por su apoyo a la Gaza sitiada.

“La Flotilla Internacional Sumud muestra el nivel de decadencia y declive que ha alcanzado “Israel””.

Su Eminencia elogió a España por su postura pro-Palestina, describiéndola como “valiente a nivel de gobierno y de pueblo”.

Dijo que esperaba que las posturas de los países árabes se hicieran eco de las de España.

Por otro lado, Sheij Qassem declaró: “Sabemos que la rendición no es una opción para el pueblo palestino, que ha ofrecido sacrificios y se ha enfrentado al genocidio, la hambruna y el desplazamiento”.

El Líbano en el ojo del huracán

Sobre los asuntos libaneses, el líder de Hezbolá afirmó que el Líbano se encuentra en el ojo del huracán debido a la continua agresión israelí, que cuenta con el pleno respaldo de EEUU.

“El enemigo israelí continúa ejerciendo presión en el Líbano mediante las amenazas estadounidenses y los ataques diarios contra civiles, ingenieros, familias y todas las formas de vida del país”, declaró Sheij Qassem.

Señaló que los enemigos del Líbano esperaban lograr en la política lo que no lograron en la acción militar durante la última guerra a finales de 2024.

Sheij Qassem afirmó que la resistencia frustró el plan de posguerra de los enemigos en varios niveles. Señaló que el enemigo israelí esperaba que Hezbolá tomara represalias por las violaciones del alto el fuego, con el fin de utilizar dichas acciones como pretexto para intensificar la agresión.

“Decidimos que el Estado libanés es responsable y que debemos ser pacientes, así que frustramos este plan”.

Sheij Qassem añadió que EEUU quería excluir a Hezbolá de los puestos estatales, pero le sorprendió que el partido de la resistencia participara activamente en el Estado.

Afirmó que EEUU interfirió en detalles relacionados con los cargos ministeriales y otros puestos estatales en un intento de lograr políticamente lo que no pudieron lograr mediante la guerra.

“Sin embargo, quedó claro que el equilibrio interno de poder no les permite hacerlo porque representamos plenamente a nuestro pueblo. Hezbolá y el Movimiento Amal representan plenamente a su pueblo con 27 de sus 27 escaños del Parlamento”, declaró Sheij Qassem, refiriéndose a los escaños chiíes en el Parlamento libanés.

Su Eminencia afirmó que, según el plan estadounidense-israelí, se planeó un enfrentamiento entre la Resistencia y el Ejército libanés.

El ejército libanés actuó con prudencia y de forma constructiva. Tanto el ejército como Hezbolá están interesados en preservar el entendimiento y la cooperación.

“Es cierto que no existe paridad militar entre nosotros e “Israel”. Ellos son superiores en poder militar, pero nosotros somos superiores en determinación. Nos aferramos a nuestra patria, creemos en nuestros derechos y estamos preparados para el sacrificio y el yihad. Tenemos un pueblo grande e histórico que no puede ser derrotado”, declaró el Sheij Qassem.

En este contexto, el Sheij Qassem afirmó que “ni “Israel” ni EEUU podrán avanzar porque tenemos un pueblo fuerte, fiel y decidido que sabe que el camino de la rendición es el camino de la aniquilación”.

Restaurar la soberanía: Deber del gobierno libanés

El Sheij Qassem se dirigió entonces al Gobierno libanés, enfatizando su deber de restaurar la soberanía nacional.

Se preguntó: “¿Qué han hecho para restaurar la soberanía? La clave para restaurar la soberanía es expulsar a “Israel” del Líbano y detener la agresión”.

El Sheij Qassem afirmó que el gobierno libanés debe redoblar sus esfuerzos para detener la agresión y restaurar la soberanía nacional.

“Debe contactar a las potencias internacionales, ejercer presión, presentar quejas ante el Consejo de Seguridad y avanzar más para restaurar la soberanía”.

Mientras tanto, Su Eminencia instó al gobierno libanés a priorizar la reconstrucción, como se estipula en la Declaración Ministerial.

En cuanto a la ley electoral, el Sheij Qassem enfatizó que debe basarse en estándares unificados.

Abordó el voto de los expatriados, enfatizando que Hezbolá apoya una representación justa en este sentido.

En este contexto, afirmó: “Si algunos partidos quieren un voto de los expatriados que se ajuste a los dictados extranjeros, decimos que no se aprobará, ya que contradice la verdadera ciudadanía”.