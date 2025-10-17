Irán condena los movimientos militares de EE. UU. contra Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, ha condenado el incremento de las actividades militares estadounidenses cerca de la costa de Venezuela.

El viernes, Baghaei describió la escalada de las actividades militares de EE. UU. cerca de la costa venezolana, incluyendo ataques repetidos contra embarcaciones pesqueras y la amenaza explícita de usar la fuerza e intervenir militarmente contra Venezuela, como una clara violación de los principios y propósitos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el principio de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Mientras condenaba las acciones ilegales y provocadoras de Estados Unidos, destacó la responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de prevenir cualquier acto de agresión contra la paz y la seguridad internacionales.