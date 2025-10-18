Sayyed Al-Houthi: Los frentes de apoyo continuarán hasta la liberación de Quds y la desaparición de la entidad sionista

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, líder del movimiento Ansarallah, pronunció un discurso televisado el jueves 16 de octubre de 2025, abordando los últimos acontecimientos de la agresión israelí en la Franja de Gaza y en la región.

También rindió homenaje al mártir jefe del Estado Mayor de las fuerzas de Saná, mayor general Mohammed Abdulkarim Al-Ghumari, a quien describió como “un símbolo de entrega y sacrificio por la causa de Allah y Palestina”.

Un modelo de entrega y sacrificio

Al-Houthi afirmó que el mayor general Al-Ghumari dio su vida en el camino del deber yihadista y basado en la fe, considerando su martirio una gran pérdida para la nación, pero al mismo tiempo un motivo de orgullo y un legado para las generaciones futuras.

Confirmó que la metodología fiel y yihadista abrazada por Al-Ghumari y sus compañeros “no se detendrá con el martirio de uno de ellos, sino que será continuada por generaciones”.

Escalada israelí sin precedentes en Gaza

En relación con la causa palestina, Al-Houthi repasó la lucha del líder mártir Yahya Al-Sinwar y su papel en la liberación de prisioneros de las cárceles de la ocupación israelí, así como en la planificación de la batalla de la Inundación de Al-Aqsa.

Al-Houthi describió la agresión israelí en la Franja de Gaza, que lleva dos años en curso, como la más sangrienta y brutal de esta era, señalando que lo que está ocurriendo trasciende la guerra militar para convertirse en una guerra sistemática de hambre y aniquilación que apunta al ser humano palestino en todos los aspectos de su vida.

También criticó el abuso de prisioneros y cadáveres, así como la reducción de la ayuda humanitaria, considerando algunas prácticas como claras violaciones de los derechos de los cautivos y civiles.

Al-Houthi denunció lo que calificó como complicidad internacional y silencio árabe, subrayando que “el enemigo sionista ha estado en un estado de agresión permanente desde la creación de su entidad hasta hoy”.

Los frentes de apoyo

El discurso destacó el papel de Irán, Hezbolá y los frentes iraquíes como elementos de apoyo, enfatizando los significativos sacrificios realizados por Irán y Hezbolá a través del martirio de líderes clave. Al-Houthi afirmó que, a pesar del masivo apoyo estadounidense y occidental, la ocupación israelí ha fracasado significativamente en eliminar las facciones de la resistencia palestina y Hezbolá, y ha fallado rotundamente en la guerra de 12 días contra Irán.

Continuación de la postura yemení en apoyo a Gaza

Sayyed Al-Houthi afirmó que Yemen continuará desempeñando su papel en los frentes de apoyo, amenazando al enemigo israelí con bombardeos continuos si reanuda la agresión contra Gaza y viola el acuerdo. Señaló que esta posición surge de un deber religioso y humanitario hacia el pueblo palestino.

Aclaró que las operaciones navales y de misiles llevadas a cabo por las fuerzas yemeníes en el Mar Rojo se enmarcan en este compromiso moral y basado en la fe, enfatizando que “la escalada sionista no pasará sin una respuesta adecuada”.

Al-Houthi dedicó una amplia parte de su discurso a destacar los elementos del apoyo yemení, que incluyen:

Amplias actividades populares e institucionales (manifestaciones, eventos, iniciativas estudiantiles y universitarias).

Movilización tribal y contribuciones materiales y humanas de figuras locales.

Operaciones navales con misiles y drones que han servido como factor de presión sobre los enemigos y han ayudado a transformar desafíos en oportunidades.

El discurso también resaltó la importancia del trabajo mediático como un frente igualmente influyente y llamó al personal de medios de apoyo a desarrollar su desempeño para contrarrestar la maquinaria mediática hostil.

Advertencias sobre la expansión del conflicto regional

Al-Houthi advirtió que la continuación de los crímenes de la ocupación israelí podría empujar a la región a enfrentamientos más amplios, instando a los pueblos árabes e islámicos a tomar medidas serias para detener la agresión y apoyar a la resistencia.

Subrayó que “la batalla con el enemigo sionista no es solo la batalla de los palestinos, sino la batalla de toda la Nación”.

Afirmación de la firmeza y la continuación del compromiso

Sayyed Al-Houthi concluyó su discurso enfatizando la lealtad a la sangre de los grandes mártires, llamando a los yemeníes a mantener su firmeza frente a la agresión estadounidense-israelí, declarando: “Derivamos nuestra determinación de Allah, y nos inspiramos en el sacrificio del Mensajero de Allah y la sangre de los mártires justos hasta que se cumpla la promesa de victoria de Allah”.

El discurso de Sayyed Abdul-Malik Al-Houthi coincidió con el aniversario del martirio del líder de Hamás, Yahya Al-Sinwar, y se produjo una hora después de que las fuerzas de Saná anunciaran el martirio del mayor general Mohammed Abdulkarim Al-Ghumari, jefe del Estado Mayor, durante el cumplimiento de sus deberes militares. Al-Ghumari fue uno de los líderes más destacados que gestionó operaciones durante la guerra en Yemen y las misiones de apoyo a la causa palestina desde el inicio de la agresión israelí en Gaza en 2023.