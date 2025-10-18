Irán condena ataques israelíes contra civiles tras la tregua en Gaza

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, ha denunciado este sábado las reiteradas violaciones del alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Israel, incluido un reciente ataque contra un vehículo que transportaba a una familia palestina desplazada al regresar a su lugar de residencia, el cual provocó la muerte de 11 personas, entre ellas siete niños y dos mujeres.

Asimismo, ha condenado la negativa del régimen sionista a cumplir su compromiso de reabrir el paso fronterizo de Rafah, en el sur de Gaza, para permitir el ingreso de alimentos y ayuda humanitaria al enclave.

Al recordar la historia del régimen sionista de incumplimiento de sus obligaciones y violación del alto el fuego en casos similares, Baqai ha exigido a la comunidad internacional tomar medidas efectivas para obligar al régimen a poner fin a los crímenes contra la población palestina en Gaza.

Asimismo, ha destacado la importancia de retirar a las fuerzas israelíes de Gaza, proporcionar al pueblo de Gaza acceso a alimentos y acelerar el proceso de juzgar y castigar a los criminales para evitar cometer más crímenes en el enclave asediado.