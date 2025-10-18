Escuela en Mason, Ohio, enseña a sus alumnos a memorizar el Corán

Keith BieryGolick, un periodista ganador del Premio Pulitzer, visitó la escuela ICM Learning Academy y escribió sobre sus actividades de memorización del Corán:

«No quería hacerlo para nada», dijo Aadam Zindani riéndose.

Se refiere al Corán. No solo a leerlo, sino a memorizarlo: unas 600 páginas de principio a fin.

«Memorizarlo es la parte fácil», dijo Zindani. «La parte más difícil es realmente retener lo que uno ha memorizado».

Le tomó al menos tres años.

«A algunas personas incluso les lleva décadas», dijo Fawzan Hansbhai, el imán de la mezquita contigua.

Ahora, Zindani está ayudando a otros estudiantes a hacer lo mismo. Estaba con él en el patio trasero de una nueva escuela en Mason. Su madre la cofundó, en gran parte, por él.

Anila Zindani estaba cerca, como casi siempre.

«Oh, Dios mío, significa todo el mundo para mí», dijo Anila. «Esta escuela es realmente especial».

Contó que la idea de la escuela surgió cuando buscaba lugares para enseñar el Corán a su hijo. Pero, dijo, no había ninguno en la región de los Tres Estados que lo ofreciera. Así que Anila comenzó a memorizarlo en un remolque en el centro de Mason.

Ahora tienen la ICM Learning Academy, una escuela charter que enseña algo más que matemáticas y estudios sociales. La visité 30 minutos antes de la salida. Y después de la clase de matemáticas, algunos estudiantes se quedaron para leer el Corán.

En otra sala, Yahya Hansbhai se reía. El imán asistente visita prisiones en el condado de Warren para ofrecer orientación espiritual a personas encarceladas. Pero en el momento de mi visita, estaba enseñando el Corán en la escuela. Me dijo que memorizarlo forma parte de una larga tradición en su religión.

«Todavía se conserva en el corazón», dijo Hansbhai. «De esa manera, lo están protegiendo — cada letra y cada palabra».

Los responsables de la escuela ya tienen planes para expandirse. Es algo que me mostraron afuera, donde ya ha comenzado la construcción de una nueva mezquita de 12 millones de dólares, con una sala de oración más grande y nuevas aulas para la escuela.

Todavía necesitan recaudar varios millones de dólares para completar lo que describen como un centro comunitario.

«Esta es una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida», dijo Anila.

De pie en el pasillo de la escuela, Anila sonríe de todos modos. Se llevó la mano al pecho mientras los estudiantes se agolpaban alrededor de mi cámara, saludando y levantando el pulgar.

«Fue un sueño enorme», dijo Anila. «Y cuando veo a esos estudiantes, y cuando veo a esos maestros, es como un sueño hecho realidad».