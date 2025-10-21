¿Sabes cómo está tu vecino?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una historia corta para reflexionar

Estaba embarazada de seis meses y tenía el antojo de estudiar el nivel tres de los estudios religiosos. El examen de ingreso era en Teherán. Nos separaba una hora de camino. La ida fue bien, pero el regreso, alrededor de las diez u once de la mañana, en el calor de agosto, fue un calvario. El aire acondicionado del coche no enfriaba. Además, había tráfico.

Llegamos a casa a las doce. Mi esposo se fue a atender sus asuntos. Mi hijo y yo subimos cinco pisos de escaleras. El ascensor, como el aire acondicionado del coche, estaba estropeado. Cuando llegamos, estábamos tan agotados por el calor que solo tomamos agua y un poco de jarabe. Traje dos almohadas y nos acostamos bajo el aire acondicionado.

No sé en qué momento me quedé dormida, pero me despertó la voz suave de mi hijo. Había tomado jarabe de su biberón, como era su costumbre al dormir. Pero seguía hambriento y no podía conciliar el sueño. El pobrecito no se atrevía a despertarme; por eso, con una voz muy débil, decía: «¡Mamá!».

Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue debilidad. El bebé en mi vientre también pedía comida. La noche anterior había estado tan ocupada que no había tenido tiempo de planear el almuerzo de hoy.

Quería llorar. ¿Qué podía hacer con un cuerpo que no tenía fuerzas para levantarse y unos ojos que se cerraban de cansancio? ¿Qué podía hacer con mi hambre y la de mi hijo? ¡Cuánto deseé que alguien nos trajera algo de comida! Se me ocurrió pedir comida a domicilio, pero luego pensé cómo, en este estado, iba a bajar y subir cinco pisos otra vez. El hambre era más soportable.

En medio de esa situación, cuando mi hijo empezaba a ponerse inquieto, necesitaba tomar una decisión rápido. Le ofrecí un biberón de leche para que se durmiera, y aceptó. Yo también tomé leche con galletas. Eso calmó un poco el hambre y nos quedamos dormidos. Ya eran las dos de la tarde. Una hora más y se cortaría la electricidad, y nuestra casa, que recibe mucho sol, se convertiría en un infierno.

Pero al final dormimos un par de horas y nos despertó el calor. Rápidamente preparé un plato de arroz con lentejas y a las cuatro y media comimos el almuerzo.

Entonces di gracias a Dios. Porque estas situaciones, en este embarazo, han sido raras. Cuando estaba embarazada de mi hijo, especialmente al principio, siempre tenía hambre, tanto yo como mi esposo. Durante los primeros dos meses, tuve náuseas tan fuertes que me iba a la habitación más alejada de la casa —solo teníamos dos— cerraba la puerta y dejaba la ventana abierta. Lo único que me hacía salir de ahí era ir al baño, lo cual siempre venía con las molestias del embarazo.

Incluso cuando mi esposo abría la puerta de la habitación, me tapaba la nariz y, con las cejas fruncidas por el esfuerzo que sentía en el estómago, le decía: «¡Cierra la puerta rápido!».

Aquel día, me prometí a mí misma que, si me enteraba de que alguna vecina estaba embarazada, de vez en cuando le llevaría comida, por si acaso estuviera en una situación en la que no pudiera cocinar. Y deseé que ojalá, como en los viejos tiempos, todos viviéramos más cerca unos de otros.

Del Mensajero de Dios (BP):

فمَا أقَرَّ بي مَن باتَ شَبْعانَ و جارُهُ المسلمُ جائعٌ.

"No ha creído verdaderamente en mí aquel que pasa la noche con el estómago lleno mientras su vecino musulmán permanece hambriento."

(Referencia: Al-Amālī de Al-Ţūsī, página 520, hadiz 1145)