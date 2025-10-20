«Las armas estadounidenses se pusieron a disposición de los sionistas para lanzarlas sobre la población de Gaza»

«Estados Unidos es el cómplice principal en el crimen de la guerra de Gaza, sin duda alguna», constató con rotundidad el ayatolá Jameneí en la husainiya Imam Jomeiní de Teherán ante los cientos de participantes en el encuentro. «El armamento y los equipos estadounidenses», desarrolló Su Eminencia, «llegaron en abundancia para ponerse a disposición del régimen sionista y lanzarse sobre la población indefensa de Gaza. Estados Unidos es cómplice en este crimen».

En ese sentido, el Líder de la Revolución Islámica insistió en el carácter terrorista de las acciones de Estados Unidos en Asia Occidental, en contra de las reiterativas afirmaciones del presidente norteamericano Donald Trump, que insiste en vincular la violencia estadounidense a una supuesta lucha antiterrorista.

«El presidente de Estados Unidos dice que están combatiendo el terrorismo. Los más de veinte mil niños y bebés que alcanzaron el martirio en esos ataques, ¿eran terroristas?», se preguntó Su Eminencia, quien recordó la muerte en Gaza, en los bombardeos facilitados por Washington, de veinte mil niños, incluso de corta edad y recién nacidos. «¿Acaso eran terroristas? ¡Los terroristas son ustedes!», lanzó la máxima autoridad de la República Islámica, que sentenció: «Quien personifica verdaderamente el terrorismo es Estados Unidos».

El ayatolá Jameneí recordó a este respecto que Estados Unidos generó la organización terrorista takfirí Daesh, la puso en circulación en Asia Occidental y, acusó, en la actualidad mantiene a individuos de esa organización bajo su control en algún lugar que no precisó, con el fin de volver a servirse de ellos «en algún momento, donde quiera».

Los misiles de Irán y el viaje de Trump a Palestina ocupada

Refiriéndose al reciente viaje de Trump a Palestina ocupada, Su Eminencia estimó que el objeto del desplazamiento fue «dar esperanzas y levantar la moral con un puñado de palabras vacías y frivolidad» a los ocupantes sionistas, sumidos en un estado de desánimo debido en especial a los golpes recibidos durante la guerra de los Doce Días desatada por ellos mismos en junio contra la República Islámica.

«Los sionistas recibieron tal bofetada en la guerra de los Doce Días que no podían creerlo; no lo esperaban y desesperaron, y el presidente de Estados Unidos fue a Palestina ocupada para sacarlos de esa desesperación», dijo el ayatolá Jameneí, que señaló sobre las causas de ese desaliento: «Los sionistas no se esperaban que un misil hecho por jóvenes iraníes pudiera, con sus llamas, con su fuego, convertir en cenizas hasta el fondo de algunos de sus centros de investigación sensibles, y eso sucedió».

Los misiles iraníes, apuntó el clérigo, «lograron penetrar hasta el fondo de algunos importantes centros del régimen sionista y destruirlos», y esos misiles habían sido fabricados por jóvenes iraníes. «No los compramos de ningún lugar ni los alquilamos en ningún sitio», dijo en tono socarrón sobre las capacidades propias de la nación iraní. Esas armas, añadió, fueron empleadas por las fuerzas armadas regulares de la República Islámica, que volverán a utilizarlas en otro momento «si es necesario».

Las intromisiones de Estados Unidos en los asuntos de Irán y Asia Occidental

Comentando distintas falsedades manifestadas por el presidente de Estados Unidos, el ayatolá Jameneí rechazó las injerencias de Washington en los asuntos de Irán: «Vamos a ver, ¿quiénes son ustedes, los estadounidenses, para entrometerse y decir lo que debe o no debe hacer un país si tiene industria nuclear? ¿Quiénes se creen que son en el mundo? ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos si Irán tiene o no tiene capacidades e industria nuclear?».

En ese sentido, Su Eminencia hizo alusión a los alardes del presidente estadounidense, según los cuales Estados Unidos habría destruido la industria nuclear iraní en los bombardeos del 22 de junio, a lo que apostilló: «Pues muy bien, ¡que piense eso!».

Igualmente, el Líder de la Revolución Islámica rechazó las pretensiones del mandatario norteamericano de estar «del lado del pueblo iraní». «¡Miente! ¿Contra quién son esas sanciones de Estados Unidos? Contra el pueblo iraní. Ustedes son enemigos del pueblo iraní, no sus amigos», respondió.

El ayatolá Jameneí rechazó también las afirmaciones hechas a menudo por Trump, según las cuales él es alguien dado a alcanzar acuerdos y quiere hacer un trato con Irán, a lo que contestó: «Un acuerdo cuyo resultado esté predeterminado por la fuerza no es un acuerdo, ¡es una imposición! Y la nación iraní no se someterá a imposiciones. La coerción puede surtir efecto en algunas naciones, pero, con la ayuda de Dios, en la nación iraní no influirá jamás».

Respecto a las observaciones de Trump sobre la guerra en Asia Occidental, Su Eminencia señaló que es Estados Unidos quien está detrás de los conflictos: «La realidad es que es Estados Unidos quien inicia y provoca la guerra», además de practicar el terrorismo, y preguntó en ese sentido para qué son las bases militares de Washington en la región.

«¿Para qué ha creado Estados Unidos tantas bases militares en los distintos países de esta región de Asia Occidental? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué tiene que ver esta región con ustedes?», insistió el Líder de la Revolución Islámica.

Papel de los jóvenes campeones deportivos y científicos en la guerra blanda

En el comienzo de su intervención, el Líder de la Revolución Islámica ha dirigido unas palabras específicamente a los invitados al encuentro, deportistas y participantes en las Olimpiadas Internacionales de Ciencias, alabándolos por dar alegrías al pueblo iraní al pueblo tanto en el deporte como en las distintas ramas científicas: «Estamos inmersos en una guerra blanda, y en la guerra blanda el enemigo intenta que la nación se deprima y desespere de sus propias capacidades. Ustedes, medallistas, lograron avanzar en el deporte y las disciplinas científicas en sentido contrario al del enemigo».