Petro dice que Colombia “está fuera de control” de EEUU

“Como dice Trump, estamos fuera de control. Es cierto. El único control real sobre una democracia no lo ejercen extranjeros que odian [a los] migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo”, ha escrito Petro este lunes en su cuenta de la red sociale X.

El mandatario subrayó la autonomía de Colombia y recordó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) fue violado y roto unilateralmente por Estados Unidos cuando Trump impuso un arancel del 10 % sobre las exportaciones colombianas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que Estados Unidos ha roto las antiguas preferencias arancelarias y afirmó con firmeza que “Trump no controla a Colombia”.

El mandatario señaló que su Gobierno tiene listos decretos orientados a proteger el trabajo nacional y la vida en el planeta, reafirmando que el pueblo colombiano no debe temer ejercer su libertad.

Según Petro, las relaciones con Estados Unidos entran ahora en una etapa de sinceridad.

Por su parte, Donald Trump anunció la suspensión de algunos programas de financiamiento dirigidos a Colombia y amenazó con la imposición de nuevos aranceles.

Ante estas medidas, Petro declaró que revisará junto a su gabinete las acciones a seguir frente a lo que calificó como una “amenaza irracional”, y prometió una respuesta inteligente y firme en defensa de la soberanía nacional.

La crisis diplomática entre ambos países se agudizó tras el bombardeo de una lancha en el mar Caribe por fuerzas estadounidenses, hecho que Bogotá consideró una violación de sus aguas territoriales.