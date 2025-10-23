Venezuela celebra la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles con marchas por la paz



Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Parlamento venezolano, presidido por el diputado Jorge Rodríguez, aprobó por unanimidad un acuerdo para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández, conocido como el "médico de los pobres", y de Carmen Rendiles, reconocida por su dedicación a los más necesitados. Rodríguez destacó que ambos venezolanos son un ejemplo de servicio y compromiso, y la Asamblea Nacional se une al júbilo nacional por este hito histórico.

En Caracas, una marcha recorrió desde el monumento de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela hasta la Parroquia La Candelaria, donde reposan los restos de José Gregorio Hernández. El acto reunió al pueblo en un ambiente de unidad, con voceros nacionales resaltando que esta celebración trasciende diferencias religiosas y expresando su solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio.

El presidente Nicolás Maduro, durante el relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero, expresó su satisfacción por la canonización del 19 de octubre de 2025, que convirtió a Hernández y Rendiles en los primeros santos venezolanos. Calificó el evento como un reflejo de la venezolanidad, marcada por valores de trabajo y honestidad. Maduro recibió símbolos enviados por el Papa León XIV, incluyendo una medalla, el libro de la misa de canonización —que documenta la vida y obra de los santos— y una bandana de la delegación venezolana en Roma. La vicepresidenta Gabriela Jiménez Ramírez y la alcaldesa Carmen Meléndez entregaron estos presentes.

En Madrid, más de 50 venezolanos asistieron a la ceremonia en la Plaza de San Pedro, donde el Papa León XIV destacó a los nuevos santos como ejemplos de servicio. Testimonios de peregrinos como Kary Prieto y el padre Enrique Yanes describieron el evento como un momento de unión y orgullo nacional, con banderas venezolanas ondeando en Roma. La parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, que resguarda una reliquia de Hernández, organiza actos conmemorativos, incluyendo una misa el 22 de octubre en la catedral de la Almudena, una conferencia el 23 sobre la vida de Hernández, y el estreno de una misa cantada el 26, en su memoria litúrgica.



Fotos cortesía: Ivan Pernia