Palestina: Israel “no tendrá ninguna soberanía” sobre Cisjordania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina ha rechazado y condenado en los términos más enérgicos los intentos del parlamento israelí (la Knesset) de anexar tierras palestinas al aprobar hoy, miércoles, en votación preliminar un proyecto de ley, denominado aplicación de la soberanía israelí en Cisjordania.

Ha destacado que Israel “no tendrá ninguna soberanía” sobre Cisjordania, recalcando que la soberanía pertenece exclusivamente al pueblo palestino y a su liderazgo, con base en el derecho natural, histórico y legal de este pueblo a su patria y su estrecha conexión con el derecho internacional, los derechos humanos y las resoluciones de las Naciones Unidas.

El Ministerio palestino ha advertido a Israel, “como potencia ocupante ilegítima”, de que “todos estos hechos son nulos, inválidos, no reconocidos y rechazados, y no constituyen una realidad”.

Ha instado a todos los países e instituciones internacionales a rechazar esta resolución y adoptar las medidas disuasorias necesarias para impedir que las autoridades de ocupación israelíes apliquen sus planes y políticas sistemáticas de apoderarse de tierras palestinas por la fuerza.

HAMAS: aprobación de la ley israelí revela el rostro colonial de Israel

En reacción, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha aseverado que la aprobación de este proyecto de ley para anexar Cisjordania “revela el rostro colonial del régimen ocupante, que insiste en continuar sus esfuerzos por legalizar los asentamientos y consolidar la soberanía sionista sobre los territorios palestinos ocupados”, en “una violación flagrante de todas las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”.

“Los frenéticos intentos de la ocupación de anexar tierras de Cisjordania son inválidos e ilegítimos, y no cambiarán el hecho de que Cisjordania es territorio palestino”, ha subrayado mientras que ha advertido a Israel de las repercusiones de estas leyes de ocupación.

Al-Fatah: La decisión israelí no cambiará los hechos históricos

Por su parte, el Movimiento Palestino de Liberación Nacional (Al-Fatah) afirmó que la aprobación por parte de la Knesset de la lectura preliminar del proyecto de ley de anexión de Cisjordania no alterará los hechos históricos y jurídicos ni borrará los derechos del pueblo palestino.

Al-Fatah también pidió a la comunidad internacional que adopte una postura decisiva contra las acciones del régimen de ocupación, que conducirán a la escalada de los conflictos.

Frente Democrático: ley de anexión de Cisjordania es una declaración de exterminio político

Por su parte, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) ha indicado que “la ley de anexión de Cisjordania es una declaración de genocidio político y un golpe contra la legitimidad internacional”.

Comités de Resistencia: La decisión representa un capítulo del genocidio

Los Comités de Resistencia Palestina también han condenado, en un comunicado, la aprobación de los dos proyectos de ley por parte del parlamento israelí, subrayando que esta decisión representa un capítulo más del genocidio, la limpieza étnica y el desplazamiento forzado a los que están sometidos los palestinos en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada.