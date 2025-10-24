Maduro pide paz ante las amenazas de Trump en América Latina

Según informó la Agencia de Noticias Abná, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje en favor de la paz tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien no descartó una intervención militar contra Caracas.

En una alocución transmitida por la televisión estatal, Maduro, con frases en inglés y español que él mismo describió como de “lenguaje tarzánico”, afirmó con tono enfático: “No war, yes peace, forever” (“No a la guerra, sí a la paz, para siempre”).

El mandatario pronunció estas palabras en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que según fuentes venezolanas incluye unos 10.000 soldados, ocho buques de guerra, un submarino y operaciones encubiertas autorizadas por la CIA.

Maduro acusó a Washington de librar una “guerra psicológica” contra Venezuela, señalando que las fuerzas estadounidenses intensifican los ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico y mantienen una presencia militar “agresiva” cerca de las costas venezolanas.

Al mismo tiempo, el presidente aseguró que el país cuenta con los medios necesarios para defender su soberanía y afirmó que Venezuela dispone de los recursos suficientes para responder ante cualquier eventualidad.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones crecientes en la región, mientras Estados Unidos redefine su política hacia América Latina bajo una interpretación renovada de la doctrina Monroe. Trump ha condicionado recientemente un apoyo financiero de 20.000 millones de dólares al presidente argentino, Javier Milei, a su victoria en las legislativas del 26 de octubre.