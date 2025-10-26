Argelia: Inscripciones abiertas para la 21.ª edición del Concurso Coránico

Están abiertas las inscripciones para la 21ª edición del Concurso Internacional del Sagrado Corán de Argelia, uno de los certámenes coránicos más prestigiosos del norte de África.

Las candidaturas para la fase preliminar serán aceptadas hasta el 31 de octubre de 2025. La inscripción debe completarse exclusivamente a través de la plataforma oficial moussabaka.marw.dz.

Los participantes pueden inscribirse en tres categorías: el concurso internacional de memorización y recitación del Corán, el concurso nacional de memorización, recitación e interpretación, y una categoría especial para jóvenes memorizadores menores de 15 años.

Los límites de edad van de 15 a 25 años para el concurso internacional y menores de 25 años para la fase nacional. Quienes ya hayan ganado uno de los tres principales premios nacionales o hayan sido reconocidos oficialmente como recitadores nacionales o internacionales no podrán participar este año.

Según los organizadores, el evento tiene como objetivo “fomentar la memorización del Sagrado Corán y destacar los talentos coránicos provenientes de diversas provincias de Argelia”, preparando al mismo tiempo a los ganadores para representar al país en futuros concursos internacionales.

El Concurso Internacional del Sagrado Corán de Argelia, conocido también como Algeria Quran Prize, fue lanzado en 2003 y desde entonces ha atraído a participantes de todo el mundo. La 21ª edición, celebrada en 2024 en Argel, reunió a concursantes de más de 44 países. El evento se celebra tradicionalmente durante el mes de Ramadán bajo el patrocinio del Presidente de la República.