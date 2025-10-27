Boicots académicos contra Israel se triplican desde octubre de 2023

El diario hebreo Haaretz ha informado este lunes que más de 1000 casos de ruptura de cooperación universitaria con instituciones israelíes se han registrado desde octubre de 2023 —cuando Israel inició la guerra contra Gaza—; una cifra que triplica la del año anterior.

Expertos y académicos han advertido que esta tendencia marca el peor momento para la ciencia israelí en décadas y han denunciado la falta de apoyo de las autoridades del régimen sionista, al que acusan de haber abandonado a sus investigadores.

El presidente de la Universidad de Tel Aviv, Ariel Porat, ha reconocido que “Israel atraviesa la peor etapa de aislamiento académico de los últimos años” y ha expresado su esperanza en una mejora cuando termine la guerra.

Según el medio israelí, los rectores de varias universidades han conformado un comité para recopilar datos sobre los boicots y contrarrestarlos mediante acciones legales y diplomáticas en el exterior.

Haaretz ha subrayado que el aislamiento del régimen israelí también se ha extendido a los ámbitos político, cultural y deportivo, donde sus equipos han sido suspendidos o excluidos de diversas competiciones internacionales.

En los dos años de guerra en Gaza, el régimen israelí ha asesinado a más de 68 527 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños. Si bien el 10 de octubre, se acordó un alto el fuego, las fuerzas sionistas continúan realizando operaciones mortales en el enclave palestino.