  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Irán

Recepción a la aprobación de la resolución de la ONU / Baqai: Las sanciones de EE.UU. contra Cuba son un crimen contra la humanidad

29 octubre 2025 - 23:33
Código de noticia: 1744429
Recepción a la aprobación de la resolución de la ONU / Baqai: Las sanciones de EE.UU. contra Cuba son un crimen contra la humanidad

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán acogió con satisfacción la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, y calificó estas acciones de ilegales, inhumanas y constitutivas de un crimen contra la humanidad.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Esmail Baqai, reaccionó a la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, acogiendo con satisfacción esta medida y condenando la continuación de la aplicación de dichas sanciones.

Sanciones de seis décadas; violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional

Baqai enfatizó en su posicionamiento mediático: Las sanciones injustas de Estados Unidos contra Cuba, que durante más de seis décadas han apuntado a los derechos fundamentales del pueblo de este país y a su camino de desarrollo, no solo constituyen una violación flagrante de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sino que, debido a sus efectos y consecuencias en el disfrute por parte del pueblo cubano de los derechos humanos fundamentales, se consideran un crimen contra la humanidad.

Solidaridad de Irán con el gobierno y el pueblo de Cuba

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores anunció la solidaridad de la República Islámica de Irán con el gobierno y el pueblo de Cuba frente a las políticas de intimidación y presión de Estados Unidos, y calificó el amplio apoyo de los países a la resolución de las Naciones Unidas como una clara señal de la oposición de la comunidad internacional a los comportamientos tiránicos y violadores de la ley de Estados Unidos.

Necesidad de que Estados Unidos rinda cuentas por sus acciones delictivas

Baqai concluyó afirmando: Los daños y perjuicios sufridos por Cuba debido a las sanciones ilegales de Estados Unidos generan responsabilidad internacional para el gobierno de este país, y Estados Unidos debe rendir cuentas por la comisión de estas acciones delictivas.

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha