Recepción a la aprobación de la resolución de la ONU / Baqai: Las sanciones de EE.UU. contra Cuba son un crimen contra la humanidad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Esmail Baqai, reaccionó a la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, acogiendo con satisfacción esta medida y condenando la continuación de la aplicación de dichas sanciones.

Sanciones de seis décadas; violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional

Baqai enfatizó en su posicionamiento mediático: Las sanciones injustas de Estados Unidos contra Cuba, que durante más de seis décadas han apuntado a los derechos fundamentales del pueblo de este país y a su camino de desarrollo, no solo constituyen una violación flagrante de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sino que, debido a sus efectos y consecuencias en el disfrute por parte del pueblo cubano de los derechos humanos fundamentales, se consideran un crimen contra la humanidad.

Solidaridad de Irán con el gobierno y el pueblo de Cuba

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores anunció la solidaridad de la República Islámica de Irán con el gobierno y el pueblo de Cuba frente a las políticas de intimidación y presión de Estados Unidos, y calificó el amplio apoyo de los países a la resolución de las Naciones Unidas como una clara señal de la oposición de la comunidad internacional a los comportamientos tiránicos y violadores de la ley de Estados Unidos.

Necesidad de que Estados Unidos rinda cuentas por sus acciones delictivas

Baqai concluyó afirmando: Los daños y perjuicios sufridos por Cuba debido a las sanciones ilegales de Estados Unidos generan responsabilidad internacional para el gobierno de este país, y Estados Unidos debe rendir cuentas por la comisión de estas acciones delictivas.