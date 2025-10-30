Asamblea General de la ONU condena el embargo de EE.UU. a Cuba con 165 votos a favor, pero registra menor apoyo histórico

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles, por trigésima tercera vez desde 1992, la resolución que exige el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1960, con 165 votos a favor, 7 en contra —Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Macedonia del Norte, Hungría y Ucrania— y 12 abstenciones, incluyendo Costa Rica, Ecuador, Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumanía y Polonia.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el impacto inhumano del embargo como un castigo colectivo que viola derechos humanos y obstaculiza el desarrollo, mientras el embajador estadounidense Mike Waltz criticó las políticas internas de La Habana y su apoyo a Rusia en Ucrania. El Grupo de los 77 y China demandaron la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, destacando sus efectos en las transacciones financieras.

Comparado con los 187 votos a favor de 2024, el resultado muestra un retroceso en el consenso, atribuido por fuentes diplomáticas a la campaña de EE.UU. y al debate sobre la participación cubana en Ucrania, aunque la mayoría global rechaza el unilateralismo del bloqueo. El Salvador y República Dominicana ausentaron su voto en señal de distanciamiento.