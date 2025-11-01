Sudán: Masacre en El Fasher – RSF cometen genocidio étnico con apoyo emiratí; ONU alerta riesgo "muy alto"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, vive una catástrofe humanitaria sin precedentes. El Ministerio de Salud sudanés declaró que el sistema sanitario ha sido "deliberadamente destruido", con 286 centros médicos arrasados, cortando todo acceso a atención para miles de civiles. Mohieddin Hassan, director de la Agencia Nacional de Emergencias Médicas, advirtió: "El Fasher requiere un milagro para sobrevivir".

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán —alianza entre el Ejército y grupos armados— acusaron a las RSF de asesinar a más de 2.000 civiles desarmados, mayoritariamente mujeres y niños, entre domingo y lunes. El gobernador Mini Arko Minawi calificó los hechos como "genocidio" y "masacre sistemática" contra no árabes. Imágenes satelitales de Airbus DS y la Universidad de Yale muestran barrios destruidos, "agrupaciones grandes" de cuerpos en calles y rastros de sangre, indicios de ejecuciones masivas.

La ONU, a través de Virginia Gamba (23 junio 2025), alertó que el riesgo de genocidio "sigue siendo muy alto" por ataques étnicos de RSF y milicias árabes aliadas en Darfur y Kordofán. Li Fung (ACNUDH) denunció: "Nadie está a salvo en El Fasher; no hay corredor humanitario".

Origen y formación de las RSF Las RSF nacieron de las milicias Janjawid, creadas por Omar al Bashir en 2003 para reprimir la rebelión en Darfur. Armadas desde Libia y curtidas en guerras chadianas (1980-1990), desataron violencia extrema contra poblaciones africanas, iniciando el genocidio de 2003-2005. Mohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti"), exlíder camellero, ascendió por su crueldad, eliminó rivales y formalizó las RSF en 2013 como fuerza paramilitar bajo su mando. Controlan minas de oro, generan fortunas vía contrabando a Dubai y reciben armas emiratíes a través de Chad (aeropuerto Amdjarass) y Libia (Jalifa Hafter).

Comandante "Abululu": rostro de la barbarie Al-Fatih Abdullah Idris, alias "Abululu" (brigadier RSF), protagoniza vídeos de ejecuciones: dispara a heridos entre cadáveres y asesina a 9 prisioneros desarmados tras un breve discurso. En TikTok confesó 900 ejecuciones personales en El Fasher (total: +2.000). Operó antes en Al-Jili y Al-Fulah. Aunque niega pertenencia, aparece en uniforme RSF con altos mandos. Las RSF anunciaron "investigación interna" en agosto.

Dimensión de la crisis

Muertos : 60.000-150.000 (ONU/estimaciones).

: 60.000-150.000 (ONU/estimaciones). Desplazados : +13 millones (récord histórico).

: +13 millones (récord histórico). Hambre : 18 millones; 5 millones al borde de hambruna.

: 18 millones; 5 millones al borde de hambruna. Salud : 70-80% instalaciones inoperantes.

: 70-80% instalaciones inoperantes. Trabajadores humanitarios: 21 de Media Luna Roja asesinados desde abril 2023; 5 voluntarios ejecutados en Bara.

El conflicto estalló en abril 2023 por la pugna entre Hemedti y Abdelfatah Al Burhan tras derrocar a Al Bashir (2019). RSF controlan casi todo Darfur; Ejército retiene Port Sudán y sureste. Rusia (ex-Wagner) apoya al Ejército; EAU financia RSF.

Sudán exige a ONU y Consejo de Seguridad declarar a RSF "organización terrorista" y juzgar responsables. La indiferencia internacional agrava la peor crisis humanitaria global.