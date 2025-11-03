Clérigo chií: La base de la resistencia fue establecida por el Imam Huseín en Karbala / El movimiento no se debilita con el martirio

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Allama Syed Nazir Abbas Taqvi, Secretario General Adjunto Central del Consejo de Ulemas Chiíes de Pakistán, afirmó que el camino de la verdad mostrado por el Imam Huseín (P) dio a la humanidad el coraje para enfrentarse a la opresión, y hoy el espíritu de Karbala continúa empoderando los movimientos de resistencia en todo el mundo.

Durante su reciente visita a Irán, Allama Taqvi recorrió varias ciudades, entre ellas Qom, Isfahán y Mashhad. En Mashhad, visitó la oficina de Majlis Wahdat Muslimeen (MWM) y participó en una cordial reunión con eruditos y miembros de la organización.

En la reunión se celebraron discusiones e informaciones sobre el impacto global de la Revolución Islámica y los movimientos de resistencia contemporáneos. Dirigiéndose a la asamblea, Allama Taqvi afirmó que la base de todos los movimientos de resistencia fue establecida por el Imam Huseín (P) en Karbala.

Declaró que «Karbala es el centro desde el cual la humanidad extrajo coraje, determinación y fuerza para enfrentarse a la tiranía y la arrogancia. Hoy, dondequiera que existan movimientos por la libertad y la resistencia, la vida y el sacrificio del Imam Huseín (P) permanecen como su espíritu y luz guía».

Allama Taqvi añadió que el camino de la resistencia no se debilita con el martirio —más bien, cada martirio lo fortalece aún más. Refiriéndose a la lucha por la libertad de Palestina, afirmó que personas de todo el mundo, incluidos muchos en países occidentales, están saliendo ahora en gran número para apoyar a los palestinos oprimidos.

Reafirmó que «Palestina pertenece a los palestinos, e Israel es una fuerza ocupante que no puede privarles de sus derechos humanos fundamentales».

Enfatizó que el movimiento de resistencia ha despertado la conciencia global y ha trazado una clara línea entre los opresores y los oprimidos.

Allama Taqvi también elogió a la República Islámica de Irán por desempeñar un papel vital en el apoyo a las naciones oprimidas. Afirmó que la Revolución Islámica demostró que la Umma musulmana tiene el poder para resistir y derrotar a la tiranía.

En conclusión, oró para que «Allah conecte este movimiento global de resistencia con la reaparición del Imam al-Mahdi (A.J.), y proteja al liderazgo del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Ali Jamenei, quien continúa guiando al mundo islámico hoy».