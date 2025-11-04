Acusaciones de EE.UU. sobre genocidio cristiano en Nigeria: políticas y falsas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En momentos en que algunos políticos estadounidenses, entre ellos Donald Trump y el senador republicano Ted Cruz, afirman que los cristianos en Nigeria enfrentan una “amenaza existencial”, los informes de campo y los datos independientes revelan que tales afirmaciones son, más que una realidad, un instrumento político para presionar al Gobierno nigeriano.



Trump ha alegado recientemente que “terroristas islámicos” en Nigeria han perpetrado un “asesinato masivo” y ha amenazado con cortar la ayuda estadounidense a ese país y emprender acciones militares si la situación persiste. En la misma línea, Ted Cruz ha presentado un proyecto para sancionar a funcionarios nigerianos por supuestamente “facilitar la violencia islamista”.



Sin embargo, el análisis de los datos del centro estadounidense “Armed Conflict Location & Event Data Project” (ACLED) muestra que entre 2020 y 2025 el número de víctimas musulmanas en ataques terroristas superó al de víctimas cristianas; se registraron 385 ataques contra cristianos con 317 fallecidos y 417 muertos en ataques contra musulmanes. Los expertos subrayan que la mayor parte de la violencia en Nigeria tiene raíces en disputas étnicas, políticas y por recursos naturales, no en conflictos religiosos.



El Gobierno de Nigeria, mediante operaciones militares de gran envergadura desde 2023 hasta ahora, ha eliminado a más de 13.000 milicianos y ha forzado la rendición de más de 124.000 efectivos armados y sus familias. Bola Ahmed Tinubu, presidente del país, ha enfatizado que su nación combatirá el terrorismo en todas sus formas, pero que “la acusación de sesgo religioso contra los cristianos no concuerda con las realidades de Nigeria”.



Parece que la reactivación de estas alegaciones tras el discurso de Nigeria en la Asamblea General de la ONU en apoyo de la solución de dos Estados en Palestina constituye un intento por debilitar la posición política de Abuya y explotar las tensiones religiosas. Asimismo, cabe interpretar estas acusaciones como un velo para los crímenes masivos del régimen sionista en Gaza.