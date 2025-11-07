Eruditos sunitas nigerianos se reúnen con el Sheij Zakzaky para promover la unidad islámica

la delegación, encabezada por Ustad Ibrahim Magari —imán y principal jatib de la Mezquita Nacional de Abuya, además de seguidor de la orden sufí Tiyaní—, mantuvo el encuentro con el Sheij Zakzaky en su residencia el domingo. El propósito de la visita fue reforzar la cooperación y la solidaridad entre los eruditos islámicos y los seguidores de las distintas escuelas de pensamiento en todo Nigeria.

Entre los miembros de la delegación se encontraban varios clérigos reconocidos, entre ellos el Sheij Nur Khalid, eximán de la Mezquita del Senado; el Sheij Syedi Tahir Sokoto, destacado erudito de la región de Sokoto; y el Sheij Thani Isa, imán de la Mezquita Wafa Road en el estado de Kaduna.

El Sheij Zakzaky recibió cordialmente a la delegación y elogió su iniciativa por fomentar la unidad dentro de la comunidad musulmana nigeriana. En su discurso, subrayó la importancia vital de la unidad para organizar y fortalecer a la Ummah islámica, insistiendo en que las diferencias de opinión no deben convertirse en obstáculos para la cooperación.

Asimismo, destacó que el espíritu de unidad debe trascender las fronteras religiosas, señalando que el progreso nacional y la armonía social dependen de la empatía y el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, sin importar su fe.

Al concluir la reunión, el Sheij Zakzaky obsequió a cada erudito un ejemplar del Sagrado Corán y del Mafatih al-Yanan. Los visitantes expresaron su gratitud y satisfacción por el encuentro antes de regresar a sus respectivas regiones.