El hiyab, una elección consciente

Toda mujer que crea en Dios Altísimo y en el Día del Juicio no mostrará su adorno a quien no sea su esposo, ni tampoco expondrá el cabello de su cabeza ni sus muñecas; y toda mujer que haga estas cosas para quien no sea su esposo habrá corrompido su religión y habrá provocado la ira de Dios contra sí misma; y asimismo no pondrá sus joyas y adornos a la vista de quien no sea su esposo y, en ausencia de su esposo, no se perfumará; que si lo hace, habrá arruinado su religión y habrá provocado la ira de Dios. No le es lícito a la mujer mostrar el tobillo a un hombre no mahram y, si comete tal acto, primero: Dios Altísimo la maldecirá siempre. Segundo: incurrirá en la ira y el enojo del Gran Dios. Tercero: los ángeles divinos también la maldecirán. Cuarto: un castigo doloroso le será preparado en el Día de la Resurrección.(1)

La implantación del hiyab, la modestia y la castidad en la sociedad como una decisión cultural y social requiere la explicación y la aceptación por parte de las propias mujeres. A continuación, analizamos este tema:

1. Creación de autoconciencia: Las mujeres, como principales protagonistas en la promoción del hiyab y la castidad, deben primero prepararse cultural y espiritualmente para aceptar este comportamiento. La autoconciencia sobre las ventajas y la importancia del hiyab y la castidad ayuda a que estos valores se expliquen de manera natural y efectiva en la sociedad.

2. Modelado de conducta: Las mujeres, al aceptar el hiyab y la castidad como una elección personal y cultural, actuarán como modelos para los demás. Sus conductas positivas, modestia y castidad tendrán ciertamente un impacto significativo en el cambio de actitudes y comportamientos sociales, e inspirarán a otras mujeres.

3. Promoción de valores humanos: El hiyab y la castidad no solo son una elección religiosa, sino un principio cultural y humano que puede influir en la promoción del respeto a uno mismo y a los demás. Las mujeres, al explicar estos valores, ayudan a los demás a comprender la importancia de estos principios en la vida social.

4. Diálogo e intercambio de opiniones: Crear un espacio para el diálogo y el intercambio de opiniones sobre el hiyab y la castidad permite que las mujeres compartan sus experiencias y opiniones, motivándose mutuamente. Esta forma de promoción colectiva fortalece estos valores en la sociedad.

5. Enfrentamiento a los desafíos: Las mujeres deben prepararse para enfrentar desafíos y críticas posibles. La explicación del hiyab y la castidad debe realizarse de manera que demuestre que esta elección no solo responde a los valores religiosos, sino que también respeta los derechos y libertades individuales.

6. Creación de redes de apoyo: Las mujeres pueden ayudarse mutuamente creando redes de apoyo y siendo efectivas en el camino de implantar el hiyab y la castidad en la sociedad. Esto puede incluir la organización de talleres, seminarios y programas educativos, así como instituciones de apoyo financiero.

La implantación del hiyab, la modestia y la castidad debe surgir de manera natural y desde el interior de las propias mujeres. Este principio se basa en su elección libre y consciente, y mediante educaciones y cursos de autoconciencia se puede hacer conscientes a las mujeres de los siniestros planes de Occidente y del esquema de cosificación y sexualización de la mujer bajo el pretexto de defender la libertad, y generar impactos positivos en la sociedad y su cultura. Al fortalecer estos valores, se crea un espacio más saludable en la sociedad donde se establece el respeto a la personalidad y a los derechos individuales y colectivos.





Nota al pie:

1.(Mustadrak al-Hakim, vol. 2, p. 549)