“Hablar de Palestina es una obligación moral”

No hablamos solo de Gaza ni de Cisjordania. Hablamos de la Palestina histórica, desde el río hasta el mar, de la tierra que fue arrancada pedazo a pedazo bajo la mentira de una “promesa divina” y el silencio de un mundo anestesiado.

El sionismo ha inoculado en la conciencia global un sueño falso: el sueño de la normalización de la ocupación, de la aceptación del apartheid, de la indiferencia ante el dolor. Y muchos gobiernos, sometidos o comprados, han preferido inclinarse ante ese poder antes que defender la verdad y la justicia.

Pero la humanidad tiene el deber de despertar. Despertar ante las ruinas de aldeas borradas del mapa, ante los nombres de los mártires olvidados, ante los niños que siguen naciendo bajo las bombas pero con la palabra “libertad” grabada en el corazón.

Hablar de Palestina es hablar de la memoria, de la dignidad y del derecho irrenunciable al retorno. Es hablar de la Palestina completa, no de fragmentos negociados.

Desde la Unión Palestina de América Latina (UPAL) reafirmamos que no dejaremos de hablar de Palestina, porque en su verdad se refleja la conciencia dormida del mundo, y despertarla es un deber de todos los pueblos libres.

Fuente: Editorial de la Unión Palestina de América Latina - UPAL.