Irán sobre el Nobel a Machado: “Premio de la paz para partidaria de la guerra”

“¡No entiendo qué clase de premio de la paz es este que se entrega a alguien que apoya la guerra!”, denunció el sábado ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abas Araqchi.

En declaraciones a la prensa, Araqchi se refirió a un tuit de Machado sobre su llamada telefónica con Netanyahu, en el que “lo felicita por los crímenes y el genocidio cometidos en Asia Occidental, calificándolos como un acto de paz”.

“Esta señora, durante su conversación, expresó su apoyo a los planes de Netanyahu para el régimen sionista, los cuales incluyen ataques y acciones militares contra su propio país, y pidió que dichos planes se lleven a cabo”, recordó Araqchi.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, en octubre anunció que María Corina Machado recibiría el Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Informes recientes han revelado que la dirigente opositora mantiene una postura favorable a Israel. Las acusaciones sobre la politización de las decisiones del Comité Nobel de la Paz han sido, desde hace años, uno de los aspectos más controvertidos del galardón.

Los críticos sostienen que el comité, en lugar de ceñirse estrictamente a criterios humanitarios y pacifistas, suele actuar de acuerdo con las orientaciones políticas de Occidente.