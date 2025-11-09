El Corán: «Una receta que curó lo que los médicos no pudieron»

La predicadora islámica de origen japonés, Fatima Atsuko Hoshino, afirma que el Corán le ha brindado respuestas a preguntas que la han atormentado durante toda su vida y la ha curado de enfermedades que los médicos no habían podido tratar.

En un seminario titulado "De Atsuko a Fatima", organizado por el Departamento de Estudios Coránicos y Hadiz de la Universidad de Isfahán, Hoshino reflexionó sobre su camino espiritual y el impacto del Corán en su vida.

Hoshino, quien creció en una familia con creencias tanto budistas como sintoístas, dijo haber encontrado en el Corán la claridad y la guía que tanto había buscado. "Me di cuenta de que el Corán contiene instrucciones como una receta médica. Me sanó y me salvó de enfermedades que médicos y psicólogos no habían podido curar durante años".

Añadió que el Corán respondió a preguntas existenciales que la habían atormentado desde su juventud, describiendo el Libro Sagrado como una guía integral que "ofrece curas no solo para el cuerpo, sino también para el alma".

La mujer explicó que, a través del estudio del islam, comprendió valores que nunca había encontrado en su contexto cultural y religioso de origen. Por primera vez, experimenté la alegría de decirle «sí» a Dios y a mis padres. Comprendí que la personalidad, la fe y la espiritualidad son aspectos que pueden crecer cada día con esfuerzo, mientras que el cuerpo, que antes ocupaba toda mi atención, está destinado a deteriorarse.

Hoshino comparó los desafíos que enfrentó tras convertirse al Islam con estar en una olla a presión. «Las presiones que sentí me lo recordaron», dijo. «Dios quiere que me transforme y me vuelva buena lo antes posible».

A pesar de estas dificultades, enfatizó que encontró la verdadera libertad en la sumisión a Dios. «Sigo amando la libertad, pero ahora la he encontrado en la servidumbre a Dios. Entiendo que la verdadera libertad existe en la otra vida, y el camino hacia ella es el que recorro ahora».

Hoshino, oradora frecuente en eventos interreligiosos y académicos en Irán, se ha dado a conocer por compartir sus reflexiones sobre la fe, la espiritualidad y el papel de la mujer en el Islam, temas que siguen atrayendo la atención tanto de público musulmán como no musulmán.