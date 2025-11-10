NYT augura: Irán lanzaría 2000 misiles a la vez en un próximo conflicto

El diario estadounidense The New York Times analizó la situación entre Irán y el régimen israelí. “Sin negociaciones, sin supervisión y sin transparencia sobre el nivel de reservas nucleares de Irán, muchos en la región temen que otra guerra entre Irán e Israel sea inevitable, y su estallido solo sea cuestión de tiempo”, señaló el informe.

A este respecto, el periódico informó que, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en repetidas ocasiones haber eliminado la capacidad de enriquecimiento de Irán, expertos y analistas han expresado dudas sobre esta declaración.

“Las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, suficientes para fabricar 11 armas nucleares, están enterradas bajo escombros, como afirma Irán, o han sido trasladadas a un lugar seguro, como creen los funcionarios israelíes”, subrayó.

El rotativo estadounidense citó al director del proyecto sobre Irán del Grupo Internacional de Crisis Ali Vaez, y manifestó “Si Israel vuelve a atacar a Irán, la respuesta de Teherán será mucho más intensa que en junio pasado”.

En este sentido, el diario agregó que “funcionarios iraníes han declarado que sus fábricas de misiles trabajan las 24 horas y que, en caso de un nuevo conflicto, Irán planea lanzar 2000 misiles simultáneamente para desactivar los sistemas de defensa israelíes, y no solo los 500 misiles durante 12 días como ocurrió en el enfrentamiento previo.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión sin motivo contra el país persa, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.